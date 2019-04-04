Выборы ни при чем: в Нацбанке объяснили колебания на валютном рынке

В понедельник, 1 апреля, национальная валюта Украины укрепилась к доллару на 30 копеек, во вторник - подешевела на 20 копеек, в среду – укрепилась на 15 копеек.

Текущие колебания курса национальной валюты Украины на валютном рынке напрямую не связаны с президентскими выборами в стране.

Читайте такжеВ Нацбанке спрогнозировали курс гривни в течение ближайших месяцев

Об этом сообщил в комментарии УНИАН заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«Никакого отношения к выборам это не имеет», - сказал Чурий, отвечая на вопрос, являются ли выборы причиной разносторонних колебаний курса гривни на текущей неделе.

Он напомнил, что в Украине плавающий курс, на который влияет множество разных факторов. «Колебания могут быть следствием того, что убрали норму «Т+1» (предварительное резервирование гривневых средств для покупки валюты), и теперь покупатели часто выходят на рынок во второй половине дня. Также играют роль приход нерезидентов в украинские ОВГЗ, репатриация дивидендов», - добавил Чурий.

Он допускает, что пока выборы не закончились, они будут оказывать некоторое психологическое влияние на рынок. «Но нельзя сказать, что эти колебания напрямую связаны с выборами», - подчеркнул Чурий.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, в первом туре на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей. Во втором туре 21 апреля он будет соперничать за пост главы государства с действующим президентом Петром Порошенко, за которого проголосовали 16% избирателей.

В понедельник, 1 апреля, или в день оглашения предварительных результатов выборов, национальная валюта Украины укрепилась к доллару на 30 копеек. Во вторник гривня сменила направление и подешевела к доллару на 20 копеек, в среду – укрепилась на 15 копеек.