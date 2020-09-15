Восстановление поврежденного участка магистрального газопровода высокого давления в Киевской области займет 2-3 дня.
Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Оператор ГТС Украины».
Читайте такжеАвария на газопроводе под Киевом: в Минэнерго заявили, что транзит газа в Европу обеспечен в штатном режиме
Причины аварии устанавливаются
«Сейчас на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. По завершении следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам возобновление работы этого участка магистрального газопровода займет 2-3 дня», - говорится в сообщении.
Сообщается также, что жертв и пострадавших в результате аварии нет. Поставки газа для потребителей были организованы через другие газопроводы.
«Эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС», - отметили в пресс-службе ОГТСУ.
Утечка локализована
Согласно сообщению, как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и была локализована утечка.
В пресс-службе также сообщили, что этот газопровод используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях до подземных газохранилищ в западном регионе Украины.
Взрыв на газопроводе возле Чабанов: что известно
- Информация о взрыве на газопроводе возле Чабанов появилась в ночь с 14 на 15 сентября.
- О происшествии в соцсетях рассказали местные жители. Люди слышали сильный шум, а затем мощный взрыв.
- Позже информацию о взрыве подтвердил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
- Утром 15 сентября в Минэнерго заявили, что транзит газа в Европу обеспечен в штатном режиме.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram