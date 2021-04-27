Решение будут принимать пошагово: изначально стоимость кВт*час может вырасти с 1,68 до 2,2 грн.

В ближайшее время украинцев ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги.

Об этом в комментарии UBR заявил бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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По словам экс-министра, решение будут принимать пошагово: изначально стоимость кВт*час может вырасти с 1,68 до 2,2 грн.

В целом же тариф планируют увеличить до 3 грн. Кроме того, примерно на 10% вырастут тарифы на газ.

Как отметил экс-министр, правительство в очередной раз не решилось отменить механизм, предусматривающий компенсации для энергогенерирующих компаний – положение о спецобязательствах (ПСО).

"Сейчас планируется продлить действие ПСО еще на 2 месяца – рассматривается такой проект решения правительства. Это означает неизменные тарифы для населения, которые сегодня так же неизменны на основании ПСО", – отмечает эксперт.

Как изменятся тарифы на газ

По словам экс-министра, сегодня, когда устанавливается единая цена на весь год (годовой тариф), прогнозируется, что она может оставаться на текущем уровне или вырасти на 10%.

В зависимости от того, как сложится конъюнктура европейского рынка, ситуация на газовом рынке Украины для промышленных потребителей и т.п., будет, соответственно, определяться стоимость газового ресурса для ПСО, что идет на тепловую энергию.

Что будет с тарифом на свет

"По расчетам, цена должна быть больше 3 грн за кВт*ч. Однако ее надо подтягивать к 2-2,2 грн за кВт*ч, чтобы потребитель мог поэтапно воспринять такие увеличения", – спрогнозировал экс-министр.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Согласно прогнозу Национального банка Украины летом 2021 года стоимость природного газа будет в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Автор: Елена Коваленко