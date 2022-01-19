За второе полугодие 2021 года цены на дрова подскочили на 35%

Цены на дрова в Украине бьют рекорды на биржевых аукционах. Стоимость за второе полугодие 2021 года подскочили на 35%

Об этом говорится в сообщении "Украинской энергетической бирже".

Отмечается, что за год на Украинской энергетической бирже продали 3,14 млн кубометров древесины на общую сумму 7,91 миллиарда гривень. Всего таким образом реализовали 92% продукции от всего объема продукции.

При этом на бирже зафиксировали "исторически максимальное" повышение стоимости. На одном из аукционов стоимость взлетела на 602%.

Читайте также"Газпром" в пять раз сократил транзит газа через УкраинуУказано, что на одном из последних торгов стартовая цена кубометра составляла 750 гривень.

Стоимость газа в Украине

В октябре газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза.

Компании предлагали, чтобы средний тариф на распределение по стране вырос с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. об.

В Украине с 1 января действуют новые тарифы на распределение газа - в среднем они выросли на 3,9%.

Цены на топливо

Розничные сети АЗС в Украине с 18 по 19 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,2 гривни за литр.

Читайте также "Нафтогаз" ожидает кадровых решений и сотрудничает с полицией в борьбе с коррупцией Предельные цены на топливо

13 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 95 копеек - до 27,92 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива повысилась на 1,34 грн - до 25,16 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.

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