По словам инвестора ЖК, отапливать дровами 16-этажку начали только этой зимой, а до этого отопления вовсе не было.

Пользователи соцсетей обсуждают переход 16-этажки в Киеве на отопление дровами в столице. Речь идет о недострое ЖК "Кузьминский-2".

На этот дом обратил внимание эксперт в сфере ЖКХ Владимир Гуцул и опубликовал фото проблемного объекта в Facebook. После этого журналисты "Обозревателя" решили узнать, почему многоэтажку в столице начали отапливать дровами.

По словам инвестора ЖК "Кузьминский-2" Янины Алеевой, отапливать дровами 16-этажку начали только этой зимой, а до этого отопления вовсе не было, так как на дом наложен арест. Это - проблемный объект скандального застройщика Войцеховского, расположенный в Киеве на ул. Магистральной, 33.

"Разговор о котле зашел с момента, когда появился кооператив и он якобы должен достроить дом. Мы сначала говорили о газовом отоплении. Потом уже построили 16 этажей, а в таких домах нельзя проводить газ. Тогда заговорили о том, что кооператив будет делать твердотопливный котел. Это в его интересах", – говорит Авлеева.

Как рассказал эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, ситуация в "Кузьминском-2" не уникальна. По его подсчетам, таких проблемных домов в Киеве 46.

Читайте такжеОчередной незаконной стройке Комарницкого в Киеве объявили бой (документ)Отмечается, что из-за роста тарифов на газ в Украине часть предприятий уже перешла на твердотопливное отопление. Но в случае с недостроенными и не введенными в эксплуатацию домами сделать это легально невозможно.

Но если какой-либо застройщик решит установить на территории ЖК твердотопливный котел и отказаться от газа, он имеет на это право.

"Тариф будет зависеть от количества жильцов, инфраструктуры, теплопотерь. Но это однозначно будет дешевле, чем платить за газ по коммерческим тарифам", - подытожили журналисты.

Напомним, киевский застройщик Анатолий Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, некоторые из которых в 2014 году были переоформлены на подставных лиц. С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены неоднократные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества.

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