Юлия Подкоморная

Для любого потребителя горючего всегда есть два фактора, которые он постоянно взвешивает во время заправки своего авто. Заправить более дешевым горючим, но с риском для авто или дороже, но не беспокоиться о качестве.

Это «классика», но в нашей стране могут быть и другие варианты, когда можно с риском заправиться и на не дешевой АЗС. Вариант, когда очень дешево и качественно, это «мечта автомобилиста», которую пока воплотить не удается.

С точки зрения отдельных потребителей, спрос на продукт сомнительного качества, но дешевый, будет существовать до тех пор, пока его будут предлагать.

Без политической воли даже наличие законодательных изменений не решит проблемы существования теневого рынка нефтепродуктов

А вот со стороны государства такое положение вещей не может быть приемлемым, поскольку дешевизна достигается не сама по себе, а через определенные манипуляции, от которых так или иначе теряет бюджет, а за ним и граждане.

Учитывая это, очередную реакцию Правительства на ситуацию с ценами на АЗС можно приветствовать. И важно то, что вопросы качества и доступности горючего идут вместе с проблемами незаконного оборота и торговли горючим.

На стелах АЗС можно увидеть значительную разницу в ценах, но для того, чтобы сложить картинку, надо просто знать где искать.

Обычному автомобилисту, который не ориентируется в оптово-розничных ценах, поставках и всех других нюансах формирования цен, достаточно ориентироваться на стоимость топлива отечественных производителей, которые занимаются нефтепереработкой «в белую». Именно эта цена уже много лет служит показателем для рынка. И как правило, эта цена значительно ниже, чем другие раскрученные бренды АЗС.

Если хотите еще дешевле на пару гривен, тогда должны сделать выбор, понимая, что покупать вряд ли качественное топливо да и в придачу "полулегальное". Поскольку платя налоги и сборы, покупать и перерабатывать нефть и продавать нефтепродукты по таким ценам, когда они ниже оптовой цены завода-производителя, просто нереально. И этот теневой рынок не мал. По оценкам отдельных экспертов объем теневого рынка например дизельного топлива и сжиженного газа достигает 17-23%.

Основной базой для удешевления горючего есть продукция, которую изготавливают подпольно или даже открыто на так называемых мини-НПЗ, под видом других продуктов нефтепереработки. Они не попадают под налогообложение акцизом и на бумаге сбываются «фирмам-прокладкам» под видом растворителей или подобного рода реагентов.

Понятно, что ни о каких НДС, акцизах, экологических налогах и нормах речь не идет. И сырье для таких мини-заводов либо незаконно добыто из недр, либо за наличные выкуплено у частных производителей, либо просто украдено из магистральных трубопроводов, через так называемые «врезки». Потери бюджета вследствие неуплаты налогов эксперты оценивают более 10 млрд грн.

Чтобы понимать суть проблемы с мини-НПЗ и о том так ли просто решить этот вопрос мы можем сравнить эту ситуацию с добычей янтаря.

Как правило, такие объекты расположены вблизи месторождений нефти, газа или трубопроводов преимущественно на севере и востоке Украины. Работают на мини-НПЗ жители ближайших населенных пунктов, часть приезжие - вахтовым методом. И при попытке попасть на такое производство можно натолкнуться на серьезное сопротивление всего поселения, которые видят в правоохранителей «рейдеров».

В ближайшее время мы увидим на самом ли деле инициатива правительства имеет целью очищение рынка или является лишь очередным лозунгом

Игнорированием проблемы, а вероятно и «содействием» такой деятельности государственные органы по сути создали новую модель «государства в государстве» и бизнес, который работает «вне закона». Вспомним, сколько времени нужно было власти, чтобы решить вопрос с добычей янтаря, да и можно ли сказать, что он сейчас решен?

Если бы такие "серые" мини-НПЗ работали в рамках правового поля, то выиграли бы как крупные нефтепереработчики, из-за увеличения объема переработки или доочистки, так и потребители, которые могли бы получать более дешевый продукт. Ведь увеличение объема переработки увеличивает выход продукта, оставляя постоянные затраты НПЗ неизменными. Государство бы получило надлежащие налоги, а люди - со всеми необходимыми гарантиями.

Одними лишь рейдами вопрос вряд ли решится, ведь и в прошлом году они были, но проблема никуда не исчезла.

Решение вопроса не является тайной и озвучивается уже много лет:

лицензирование субъектов хозяйствования, осуществляющих производство светлых нефтепродуктов нефтеперерабатывающими и не имеют завершенного цикла производства, которое бы соответствовало разрешенному стандарту Евро-5 ;

исключительный экспорт светлых нефтепродуктов, не соответствующих разрешенному стандарту качества;

утверждение перечня нефтеперерабатывающих заводов Украины, имеющих завершенный цикл производства;

законодательное нормирование приобретения нефти и продажи светлых нефтепродуктов нефтеперерабатывающих предприятий с незавершенным циклом производства исключительно через специализированные аукционы;

налаживание четкой системы контроля горючего, с проведением необходимого лабораторного анализа.

Конечно, что без политической воли даже наличие законодательных изменений не решит проблемы существования теневого рынка нефтепродуктов.

Поэтому в ближайшее время мы увидим на самом ли деле инициатива правительства имеет целью очищение рынка или является лишь очередным лозунгом.

Президент Украинской энергетической ассоциации Юлия Подкоморная

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