Во время проверок получателей субсидий выявлено 2,5 миллиона подозрительных получателей на общую сумму в 1,6 миллиарда гривен.

В Украине с 2021-го работает новый механизм проверки субсидиантов. Те, кто нарушил одно из правил, должны будут вернуть полученные деньги в государственный бюджет.

Читайте такжеНиже трех гривен за куб: Витренко назвал себестоимость добычи украинского газа

Об этом сообщает "Обозреватель"со ссылкой на постановление "Об упрощенном порядке предоставления субсидии".

За что могут забрать деньги:

есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

машина в возрасте до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тысяч гривен;

в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Министерство финансов в 2020-м проверило выплаты (субсидии, пенсии и т. п.) на общую сумму в 455 миллиардов гривень. Всего выявлено 2,5 миллиона подозрительных получателей на общую сумму в 1,6 миллиарда гривень. Наибольшее злоупотребление среди субсидиантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном сайте министерства. 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительной проверки касаются субсидий.

Что этому предшествовало

В Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН