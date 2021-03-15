В Украине с 2021-го работает новый механизм проверки субсидиантов. Те, кто нарушил одно из правил, должны будут вернуть полученные деньги в государственный бюджет.
Читайте такжеНиже трех гривен за куб: Витренко назвал себестоимость добычи украинского газа
Об этом сообщает "Обозреватель"со ссылкой на постановление "Об упрощенном порядке предоставления субсидии".
За что могут забрать деньги:
- есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;
- машина в возрасте до 5 лет;
- сделали покупку на сумму от 50 тысяч гривен;
- в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.
Министерство финансов в 2020-м проверило выплаты (субсидии, пенсии и т. п.) на общую сумму в 455 миллиардов гривень. Всего выявлено 2,5 миллиона подозрительных получателей на общую сумму в 1,6 миллиарда гривень. Наибольшее злоупотребление среди субсидиантов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном сайте министерства. 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительной проверки касаются субсидий.
Что этому предшествовало
- В Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.
- Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).
- Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram