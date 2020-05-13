Шмыгаль пообещал не повышать цену на электроэнергию для населения

По словам премьера, также Антикризисный энергетический штаб наработает ряд решений, чтобы цены электричества для промышленности не были выше прошлогодних.

Правительство не будет поднимать цену электроэнергии для населения в этом году в рамках преодоления кризиса в энергетической отрасли и намерено наработать ряд решений, чтобы цены на электричество для промышленности не были выше прошлогодних.

Об этом во время онлайн-трансляции заседания парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы не собираемся в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор. И этот вопрос также был обсужден с президентом, поэтому не стоит дополнительных обсуждений", - сказал он.

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Шмыгаль отметил, что цена электрической энергии для промышленности в Украине колеблется, а рынку необходимы дополнительные инструменты, чтобы цена не росла.

"Цена будет колебаться. Конечно, нам нужно сделать ряд шагов. Нужно дать возможность выходить на прямые договоры участникам рынка: "Энергоатому", "зеленой" энергетике. Над этим нужно поработать. Нужно внести соответствующие изменения в законы", - сказал он.

По его словам, в зависимости от договоренности правительства с инвесторами в возобновляемую энергетику, которая будет достигнута на этой неделе, будут формироваться цены электрической энергии для промышленности.

Премьер пообещал, что цены на электричество для небытовых потребителей не будут выше прошлогодних.

"Есть моделирование (договоренности с "зеленой" энергетикой - УНИАН), как отреагирует общая цена для промышленных или небытовых потребителей. В любом случае, она будет ниже, чем была за аналогичный период прошлого года. Даже при самом худшем сценарии она будет дешевле, чем была в марте прошлого года", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 5 мая Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), презентовала два сценария выхода из кризиса долгов на рынке электрической энергии. Оба они предусматривалиповышение тарифов на электроэнергию для населения: согласно 1 варианту - с 1 января 2021 года, а по 2 варианту - с 1 июля 2020 года. Предлагалось отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, что позволит собирать с рынка дополнительно 12 млрд грн в год.

Ранее украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленных в интересах частного монополиста.

Заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский сообщал, что из-за остановки работы некоторых атомных блоков и повышения максимальной цены продажи электроэнергии из возобновляемых источников на рынке цена на электроэнергию для промышленности в выходные выросла на 46% - до 1297 грн за МВт-ч.

Справка УНИАН. В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого - 1 грн 68 коп. за кВт-ч.