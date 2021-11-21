Премьер уверяет, что веерных отключений электричества не планируется.

Предстоящей зимой в Украине не планируются веерные отключения электричества.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

По словам главы правительства, на сайте Министерства энергетики есть раздел о плановых или аварийных отключений. Он уверяет, что на днях проверял его после жалоб людей на отключение света.

"Я заходил посмотреть, почему отключают. Указывается или ремонт трансформатора, или ремонт линии электропередач, в указанное время, на которое отключается, причина, по которой отключается, кто ответственный, ремонтные бригады выезжают, ремонтируют, указаны все объекты. Этих ремонтов много, как и всегда. Это круглогодичная работа, которую делают облэнерго. Это не имеет никакого отношения к веерным отключениям", - говорит Шмыгаль.

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По его словам, веерными отключениями управляет оператор систем распределения. Заключаются они в системном отключении целых районов или областей, об этом заранее сообщается.

"Также принимаются соответствующие решения, которые являются публичными. Конечно, общество о таких отключениях знает и понимает. И это совершенно разный масштаб и уровень, по сравнению с теми плановыми ремонтными работами, которые происходят в сетях. На сегодня ни одной организацией-регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. То есть таких планов организации, подготовки веерных отключений в Украине нет", - убеждает премьер.

Угроза веерных отключений в Украине

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

Высокой вероятность веерных отключений в Киеве назвал мэр столицы Виталий Кличко.

11 ноября Шмыгаль заверил, что пока такой угрозы нет.

Автор: Юрий Годован