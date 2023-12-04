Реструктуризация долгов - это популярная практика, которую используют страны всего мира для уменьшения кредитной нагрузки, и Укрэнерго тоже может воспользоваться этим инструментом. В то же время, повышение тарифов далеко не всегда означает улучшение финансового состояния компании, ведь эффективность использования этих средств должна контролироваться. Об этом рассказал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский, комментируя инициативу Укрэнерго по повышению тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии.

"Еще до войны надо было решать вопрос с убыточностью или перекредитованием государственных компаний, или уменьшать нагрузку. И это абсолютно нормальная практика, когда государство в рамках своей национальной стратегии управления национальным долгом, - а к государственному долгу также причисляются долговые обязательства по государственным компаниям или компаниям государственного сектора, - реструктуризирует долги. Реструктуризация - это нормальный элемент стратегии развития компаний", - подчеркнул экономист.

По его словам, общегосударственная стратегия управления долгом разрабатывается Министерством финансов, и рассчитывается на несколько лет. И сейчас, в условиях войны, реструктуризация долга - подходящее предложение, ведь просто повышение тарифа далеко не всегда дает экономическую эффективность, если компания имеет низкий уровень корпоративного управления.

Видео дня

"Дополнительно надо повышать и качество корпоративного управления, и эффективность использования имеющихся средств. Потому что мы же видим периодически в средствах массовой информации те или иные коррупционные скандалы, связанные с закупками в государственном секторе. В сфере государственных финансов, если провести качественный глубокий аудит, можно найти и резервы, и возможности даже в тех бюджетах, что есть – если повысить эффективность использования этих бюджетов", - подчеркнул Забловский.

Он подчеркнул: в нынешних условиях государственным монополистам стоит прибегнуть к реструктуризации вместо того, чтобы повышать финансовое давление на бизнес.

"Реструктуризация - это нормальная и цивилизованная практика для управления долгом и реализации финансовой стратегии. Не надо перекладывать все свои проблемы на конечного потребителя, используя монопольное положение. Ведь, как показала практика, не всегда повышение тарифов приводит к повышению операционной эффективности компании. Потому что вопрос либо был в неэффективности использования этих средств, либо банально связан с коррупционными сделками, которые тоже вымывали эти средства", - резюмировал Забловский.

Как известно, НКРЭКУ предварительно согласовала увеличение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход монополиста Укрэнерго вырастет до 58,7 млрд грн. Средства от повышения будут направлены на погашение кредитов компании – несмотря на то, что сейчас все украинские предприятия проводят реструктуризацию долгов.

В свою очередь главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию бизнеса и угрозам экономической безопасности. Поэтому Укрэнерго должно обратиться за финансовой помощью в международные институты, и удержать тарифы на текущем уровне.