Закон определяет процедуру образования и порядок формирования уставного капитала НАЭК "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству.

Верховная Рада во втором чтении приняла закон о корпоратизации НАЭК "Энергоатом".

Как сообщается на сайте Рады, за законопроект № 8067 проголосовал 241 народный депутат. Корпоратизация сокращает административные функции субъектов собственности, создается новая структура управления.

Закон определяет процедуру образования и порядок формирования уставного капитала и функционирования акционерного общества НАЭК "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству.

Видео дня

"Корпоратизация не меняет собственника, "Энергоатом" остается в 100% государственной собственности, органом управления им является Кабинет министров Украины. Приобретенные государством в результате образования АО акции не подлежат приватизации, а также предусматривается запрет разделения пакета акций, принадлежащих государству", — говорится в сообщении профильного комитета Рады.

Корпоратизация меняет устаревшую организационно-правовую форму на более современную и стабильную юридическую форму, понятную партнерам "Энергоатома".

"Организация эффективного корпоративного управления государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС, которые были анонсированы недавно", — говорится в сообщении.

Корпоратизацию "Энергоатома" поддержали Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

В парламентском комитете отметили, что принятый закон дает следующие выгоды:

рост капитализации, устанавливается справедливая цена активов госкомпании;

Энергоатом как АО может создавать дочерние предприятия для реализации новых проектов;

АО может привлекать кредиты без государственных гарантий и т. п.

Корпоратизация "Энергоатома":

В конце 2019 Указом Президента Украины №837 правительство получило поручение провести корпоратизацию "Энергоатома" до конца 2020 года и представить на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

22 сентября 2020 глава государства Указом № 406 снова поручил КМУ обеспечить совершенствование управления ГП "НАЭК "Энергоатом", в частности ускорить подготовку и проведение корпоратизации указанного предприятия.

30 октября 2020 года руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что процесс корпоратизации компании, о котором говорится с 2013 года, нужно как можно скорее начать и завершить.

Вас также могут заинтересовать новости: