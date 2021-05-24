После завершения реформы рынка электроэнергии украинцы смогут покупать природный газ и электричество у одного поставщика. Сейчас некоторые украинские компании уже продают несколько видов энергетических продуктов, в том числе природного газа и электроэнергии, по одному договору, но пока преимущественно юридическим лицам.

Об этом рассказал менеджер по развитию направления Электроэнергия ООО «ЙЕ Энергия» Василий Гончарук на конференции CARPATHIAN OIL & GAS CONFERENCE, состоявшейся во Львове.

Для того, чтобы поставщики могли предложить украинским потребителям такой продукт как dual fuel (продажи природного газа и электроэнергии по одному договору – прим.), рынок электроэнергии должен окончательно перейти на рыночные принципы функционирования.

«Рынок электроэнергии, хотя формально и считается открытым и реформированным, но по факту сегментирован и каждый поставщик ограничен своим сегментом. Причиной этого является искусственное регулирование цен для определенных категорий потребителей. Цена для населения ограничена регулирующими нормативными актами. Ценообразование для среднего и малого бизнеса с объемом потребления до 50 кВт электроэнергии, также регулируемое», – объясняет Василий Гончарук.

По его мнению, действующее законодательно-нормативное поле также нуждается в доработке в части разработки формы договора на поставку двойного продукта, однако эксперт уверен, что эти сложности временные.

«Рынок газа уже прошел этот путь, и на сегодня либерализован. Все категории клиентов – и бытовые, и небытовые потребители могут свободно выбирать поставщика. Когда и на рынке электроэнергии будут созданы равные условия для всех поставщиков, то конкуренция за клиента перейдет в плоскость сервиса», – отметил Василий Гончарук.

По его словам, в Европе комплексный продукт быстро обрел популярность, и сейчас большинство потребителей предпочитает именно его.

«Клиентам уже не понятно, зачем покупать каждый энергоресурс отдельно у разных поставщиков», – отметил Василий Гончарук.

Эксперт отметил, что примеров комплексного предложения энергоресурсов в Европе множество, начиная с Польши и до стран Западной Европы. По его словам, многие из поставщиков, например, итальянская Enel или европейский поставщик E.ON, предлагают клиенту фиксированную цену в течение года, а также скидку при условии подписки.

Комплексный продукт может быть дешевле, чем газ и электроэнергия по отдельным договорам, за счет сокращения операционных расходов поставщика.

«Человек покупает в супермаркете хлеб, напитки и посуду по одному чеку. Если бы он покупал то же самое в трех разных магазинах, то каждый из них имел бы расходы на зарплату кассирам, содержание и ремонты помещения и т.д.», – объясняет Василий Гончарук.

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Автор: Иван Бойко