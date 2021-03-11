Павел Тындик сообщил, что поставщики испытывают затруднения при обеспечении бытовых потребителей ресурсом уже в нынешнем отопительном сезоне из-за ограничения цены на газ.

Природный газ внутренней добычи должен стать основным ресурсом для обеспечения населения в рамках обязательного годового контракта на газ.

Об этом заявил директор ООО «Харьковгаз Сбыт» Павел Тындик в ходе обсуждения внедрения годового тарифа на газ на ток-шоу «Energy Freedom с Андреем Куликовым».

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«При введении годового продукта наибольшее опасение вызывает вопрос ресурса природного газа. Весь ресурс, который добывается государством, передается НАКу (НАК Нафтогаз Украины - ред.), а свободного доступа к этому ресурсу у других поставщиков нет. Государство говорит: цена будет вот такая, а где взять газ по этой цене никто не озвучил. Если государство, с одной стороны, говорит, как продавать, то где же ответ государства, а как этот ресурс получить с равными условиями для всех участников рынка?» – сказал он.

Павел Тындик сообщил, что поставщики испытывают затруднения при обеспечении бытовых потребителей ресурсом уже в нынешнем отопительном сезоне из-за ограничения цены на газ.

«Мы обращались и к НАК «Нафтогаз», и к «Укргаздобыче», и к другим добычным организациям: продайте нам газ по цене, которая позволит обеспечить возможность поставки в дальнейшем газа населению по 6,99 (грн за кубометр – ред.). Ни одна компания не вышла с предложением заключить договор. На бирже ниже 7500 (грн за тысячу кубометров – ред.), я в текущем режиме цены не вижу. Причем те же структуры НАКа продают этот газ оптом по 7500. Возникает вопрос: как любой поставщик на территории Украины может купить газ внутренней добычи для обеспечения своих клиентов?» – добавил директор ООО «Харьковгаз Сбыт».

По его словам, концепцию формирования предложения на рынке в виде годовой фиксированной цены поставщики поддерживают. Но государство, кроме равного доступа к отечественному ресурсу, должно обеспечить и соблюдение баланса интересов всех участников рынка.

«Наши клиенты будут довольны, если мы предложим им годовой продукт. Внедрение новых продуктов лишь добавляет привлекательности для клиентов при выборе того или иного поставщика. Но условия смены поставщика, условия изменения продукта, которые предлагаются в данный момент... мне кажется, что здесь не соблюдены интересы потребителя и действующего поставщика. Потребитель в любой момент может перейти с долгами на другого поставщика или отказаться от годового контракта и выбрать месячный. Как в таких условиях поставщику не попасть в убыток», - подчеркнул Павел Тындык.

Напомним, 5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила и вынесла на общественное обсуждение проект постановления о введении с 1 мая этого года обязательного годового контракта на газ для всех украинцев. На период действия такого контракта цена газа будет зафиксирована на одном уровне.

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Автор: УНИАН