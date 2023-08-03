Стало известно, удалось ли восстановить разрушения, которые нанесли российские военные по Одесской области осенью и зимой.

При подготовке к будущему отопительному сезону в Одесской области энергетики готовятся к худшему сценарию. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" подчеркнул председатель правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Безусловно, Одесская область - один из регионов, который больше всего пострадал от российских атак во время прошлого отопительного сезона. Есть очень много работы, как по восстановлению энергообъектов Украины, так и по подготовке критической инфраструктуры к зиме... Мы готовимся к худшему и стараемся сделать как можно больше, что обеспечить элестроэнергией людей", - сказал Кудрицкий.

Каково общее состояние украинской энергосистемы

В то же время, по его словам, до начала отопительного сезона на 100% восстановить поврежденные энергообъекты в Украине невозможно, потому что речь идет о глобальном масштабе разрушений – от трети до половины объектов национальной энергосистемы. Поэтому сейчас специалисты должны адекватно потратить материальный ресурс, который необходим для соответствующей работы всей системы.

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"Это касается генерации, сетей", - сказал Кудрицкий.

По его словам, есть несколько элементов для того, чтобы минимизировать риски от потенциально возможных обстрелов оккупантов. Первое - это восстановление того, что было разрушено и необходимо для устойчивого электроснабжения. Речь идет о подстанциях "Укрэнерго" по всей стране, электростанциях и тому подобное. Второй элемент - инженерная защита, которая определенным образом нивелирует последствия ракетных и дроновых атак. Третье, по словам Кудрицкого, - экономия потребления, особенно в вечернее время, и очень важная роль украинской ПВО, которая значительно уменьшила процент попаданий врага по энергетическим объектам.

Кудрицкий прокомментировал обеспечение генераторами объектов гражданской инфраструктуры

По его словам, невозможно их все обеспечить автономными источниками питания, потому что есть очень мощные потребители.

В то же время Кудрицкий рассказал о возможности кооперации с турецкой компанией по генерации электроэнергии на судах и поставке ее, в частности, на юг Украины.

"Укрэнерго" в прошлом отопительном сезоне помогала найти техническое решение, как такого рода плавучую электростанцию можно подключить, в частности к электрическим сетям. Нам удалось за 2-2, 5 недели найти такое решение и "положить его на бумагу". В частности, куда можно выдавать мощность с этой электростанции. То есть, техническое решение было найдено", - подчеркнул руководитель.

По его данным, сейчас вопрос в том, кто будет оператором такой возможной плавучей электростанции. Он подчеркнул, что в любом случае это будет не "Укрэнерго".

Ситуация с электроснабжением в Одесской области

Как сообщал УНИАН, осенью-зимой, во время прошлого отопительного сезона, Одесская область, в частности областной центр неоднократно оказывалась в очень сложных ситуациях из-за массированных вражеских ударов, которые наносились по энергетической системе. Сотни тысяч потребителей на длительное время оставались без света, отопления, воды. В Одессу везли генераторы из разных регионов Украины, чтобы высвободить определенные мощности и помочь энергетикам восстановить электроснабжение и тому подобное. В качестве возможного решения вопроса предлагали договориться с иностранными компаниями относительно питания региона с электростанций, расположенных на специальных судах.

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