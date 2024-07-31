Рябчин подчеркнул, что сейчас идет перестройка энергосистемы в чрезвычайно сложных военных условиях.

Никто из европейских энергетиков не смог бы так работать над восстановлением энергосистемы, как украинские специалисты. Об этом заявил бывший заместитель министра энергетики Украины Алексей Рябчин.

Он пояснил, что нельзя быстро восстановить энергосистему, которая пострадала в результате массированных атак, потому что есть много процессов, которым нужно время.

"Это требует времени, усилий, денег, людей, которые это определенным образом монтируют, а затем этим управляют. Это сложные процессы. И, поверьте, я общаюсь со многими энергетиками европейскими - никто бы такого не сделал, как делают наши украинцы", - сказал бывший заместитель министра энергетики.

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Рябчин подчеркнул, что сейчас идет перестройка энергосистемы в чрезвычайно сложных военных условиях.

Он также добавил, что надо быть благодарными международным партнерам, которые помогают оборудованием и кредитами.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.