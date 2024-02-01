В Соединенных Штатах утверждают, что ресурс попал на Багамские острова еще до введения санкций.

Американский нефтеперерабатывающий завод импортировал 10 000 баррелей российской нефти через лазейку для смешивания на терминалах хранения на Багамских островах, пишет Bloomberg.

"Нефть, доставленная в Уилмингтон, штат Делавэр, в ноябре, не нарушила санкций США, поскольку была экспортирована из России на Багамские острова до 8 марта 2022 года, когда начали действовать санкции. По его словам, затем она была смешана с другой нефтью перед импортом в США", – отметил представитель Администрации энергетической информации США Морган Баттерфилд.

Отмечается, что партия прибыла на нефтеперерабатывающий завод компании PBF Energy Inc. в Делавэр-Сити. Импортер уточнил, что смешанные баррели были частично российского происхождения.

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Представитель нефтеперерабатывающего завода Майкл Карлович заявил, что груз соответствует санкциям США против России.

Российская нефть

Ранее УНИАН писал, что морские поставки российской нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников, который ненадолго приостановил потоки с ключевого экспортного терминала в Балтийском море.

В то же время Россия обошла Саудовскую Аравию и стала главным поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. По данным китайской таможни, в прошлом году Россия поставила в Китай рекордные 107,02 млн метрических тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в день.

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