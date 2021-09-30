Помимо этого, по итогам 2020 года "Метинвест" входит в ТОП-45 производителей стали.

Группа "Метинвест" по итогам 2020 года вошла в ТОП-10 производителей железорудного сырья в мире и обеспечила 5% от совокупного валового внутреннего продукта Украины.

Об этом говорится в материале GMK Center.

"Совокупный вклад группы в ВВП Украины в 2020 году составил 5.0%. Непосредственно предприятия "Метинвест" создали 103 млрд грн валового внутреннего продукта (2,46%). Базовый характер деятельности группы подчеркивает тот факт, что предприятия "Метинвеста" являются крупными заказчиками продукции машиностроения, услуг транспорта, потребления электроэнергии. Это позволяет обеспечить еще 107 млрд ВВП (2,54%) в других отраслях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что группа является одним из крупнейших производителей железорудного сырья в мире, а по итогам 2020 года вошла в ТОП-10 производителей.

"В следующем группа фокусируется не на объемах, а на качестве, производя продукцию с большим содержанием железа", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по итогам 2020 года "Метинвест" входит в ТОП-45 производителей стали в мире.

"Конфликт на Донбассе нанес удар бизнесу группы в 2014-2017 годах, поскольку Донецкая область была и является местом расположения основных производственных активов. После потери контроля над предприятиями в ОРДЛО, группа ежегодно наращивает объемы производства стали. В 2020 году объемы производства стали выросли наибольшими темпами с 2011 года – на 9,2%", - добавили в "Метинвесте".

Также отмечается, что в августе этого года группа приобрела целостный имущественный комплекс Днепровского металлургического комбината, что позволит увеличить объем производства стали до 13 млн тонн в год.

Автор: Иван Бойко