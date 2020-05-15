КП «Киевтеплоэнерго» создало Тelegram-канал для информирования киевлян о гидравлических испытаниях и дистанционных сервисах

КП «Киевтеплоэнерго» создало Telegram-канал для информирования киевлян относительно наиболее актуальных вопросов – сроков выполнения гидравлических испытаний теплосетей, модернизации энергетического комплекса столицы, учета и оплаты услуг, интересующих компании.

После введения противоэпидемических ограничений «Киевтеплоэнерго» совместно с коммунальным концерном «Центр коммунального сервиса» внедрило ряд дистанционных и онлайн-сервисов для клиентов, с помощью которых киевляне, не выходя из дома, быстро и безопасно могут решить практически все вопросы, связанные с начислениями за тепло и горячую воду, учетом услуг.

С начала карантина этими дистанционными сервисами воспользовались более 10 тыс. киевлян. По данным «Центра коммунального сервиса», более 50 тыс. киевлян за это время получили онлайн-консультации в Facebook и Skype. Это способствовало увеличению удельного веса онлайн-оплат в период карантина в столице. Уровень онлайн-расчетов вырос почти на 15%. Количество транзакций за услуги теплоснабжения впервые достигло почти 1 млн. Своевременная и полная оплата потребленных услуг является залогом стабильного обеспечения города теплом и электроэнергией, ведь в тарифах «Киевтеплоэнерго» почти 80% – газовая составляющая.

Подробная информация, как дистанционно решить вопросы, касающиеся приборов учета тепла доступна по ссылке.

Не выходя из дома получить консультацию специалиста КП «Центр коммунального сервиса» в Facebook и Skype можно:

· через сall-центр ЦКС – (044) 247-40-40;

· по дополнительным телефонам для передачи показаний (https://bit.ly/2YY7rOl);

· с помощью сервиса «Дистанционное обслуживание» (https://cks.com.ua/remote);

· через обратную связь на сайте (https://cks.com.ua/feedback);

· в мессенджере Facebook (https://www.facebook.com/cks.com.ua);

· в Skype (https://bit.ly/3fE7PHP).