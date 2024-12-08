В понедельник, 9 декабря, в течение дня будет действовать одна очередь отключений для бытовых потребителей. "Укрэнерго" сообщило, что графики будут действовать с 14:00 - 18:00.
А для промышленности и бизнеса отключения будут более значительными с 09:00 до 19:00.
"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится сообщении "Укрэнерго" в Telegram.
Также там предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут меняться.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - обратились к украинцам в "Укрэнерго".
Ситуация с энергосистемой в Украине
РФ делает все возможное, чтобы полностью разрушить энергосистему Украины до Нового года. Эксперт также добавил, что на восстановление поврежденного оборудования уходит от 10 до 14 дней.