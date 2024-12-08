В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с энергосистемой и отключении света 9 декабря этого года.

В понедельник, 9 декабря, в течение дня будет действовать одна очередь отключений для бытовых потребителей. "Укрэнерго" сообщило, что графики будут действовать с 14:00 - 18:00.

А для промышленности и бизнеса отключения будут более значительными с 09:00 до 19:00.

"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится сообщении "Укрэнерго" в Telegram.

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Также там предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут меняться.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - обратились к украинцам в "Укрэнерго".

Ситуация с энергосистемой в Украине

РФ делает все возможное, чтобы полностью разрушить энергосистему Украины до Нового года. Эксперт также добавил, что на восстановление поврежденного оборудования уходит от 10 до 14 дней.

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