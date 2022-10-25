На фоне избытка газа цены на него резко снизились.

Европейские страны накопили больше газа, чем им необходимо, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа и необычно теплой погоды, в результате чего цены на газ существенно снизились.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас цены на газ составляют менее трети своего летнего пика. При этом в издании подчеркнули, что риски все еще есть. Многое зависит от погодных условий, поскольку резкое похолодание быстро заставит Европу начать использование накопленных запасов. Кроме того, правительства европейских стран обеспокоены угрозой новых диверсий на энергетических объектах, которые могут изменить ситуацию на рынке.

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Теплая погода пока помогает ограничить спрос на газ, но европейские политики обеспокоены тем, что падение цен на газ может привести к росту потребления, когда температура снизится.

"Ожидается, что избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа увидит длительное похолодание", –заявил изданию ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато.

По разным оценкам, спрос на газ в 2022 году упадет примерно на 7-9%, "в основном за счет отключения крупных промышленных потребителей".

В то же время, по данным Gas Infrastructure Europe, усилия Европы по наращиванию запасов означают, что европейские хранилища заполнены на 93,6%, а в Германии - на 97,5%. И хотя такие показатели обеспечивают определенный комфорт для рынка, в Германии этого будет достаточно для удовлетворения спроса только на два месяца холодной погоды. В связи с этим Европе нужно будет продолжать привлекать грузы сжиженного газа.

В издании отметили, что Европа продолжает принимать суда с газом. Так, Северо-Западная Европа планирует принять 82 LNG-танкера в этом месяце. Это на 19% больше, чем приняли в сентябре.

Ситуация с газом в Европе: подробности

Цена на газ в Европе на торгах 24 октября опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. При этом еще 25 августа цена достигала рекордной отметки в 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

В то же время несколько стран Евросоюза заявили о необходимости установления верхнего предела цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Процесс предложения и одобрения этой инициативы займет не менее нескольких недель.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон отметил, что Евросоюз стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации. По словам Бретона, РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в результате чего ЕС заместил 155 млрд кубометров газом из других источников.

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