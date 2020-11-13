Полученную прибыль компания планирует направить на реализацию приоритетных проектов по капитальным инвестициям, достройке стратегических объектов и выполнению инвестиционных программ.

НАЭК «Энергоатом» подала в Минэнерго финансовый план на 2021 год.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

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В случае его утверждения Компания сможет получить прибыль, что позволит рассчитаться с долгами и продолжить реализацию важных технических и социальных проектов.

Финансовый план ГП «НАЭК «Энергоатом» на 2021 год подготовлен исходя из модели финансового ПСО и рассчитан при условии продажи 100% продукции Компании на всех сегментах рынка электрической энергии.

Напомним, что обязательства ПСО правительство возложило на Энергоатом в июне 2019 года. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 05.06.2019 г. №483 85% электроэнергии, производимой украинскими атомными станциями, Компания должна продавать по себестоимости государственному предприятию – посреднику. Сейчас 50% производимой электроэнергии Энергоатом отдает ГП «Гарантированный покупатель» по цене 1 коп/кВт.

Механизм ПСО рассматривался правительством как временный, и срок действия этого Положения заканчивается 31 декабря 2020 года.

Финансовым планом ГП «НАЭК «Энергоатом» на 2021 год (в соответствии с прогнозным балансом, утвержденным Министерством энергетики Украины 4 ноября 2020) предусмотрен отпуск 69 923 млн кВт-ч электроэнергии АЭС, что на 1418 млн кВт-ч меньше прогнозного показателя в 2020 году.

В то же время чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предусмотрен в объеме 78 046,9 млн грн, что на 31 385,9 млн грн, или 67,3%, больше прогнозного показателя на 2020-й.

Финплан ГП «НАЭК «Энергоатом» на следующий год предусматривает уплату налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней на общую сумму 23 715,8 млн грн, что на 9 876,1 млн грн, или 71,4%, больше прогнозного показателя на 2020 год.

Вследствие существенного увеличения доходов также планируется получить прибыль от операционной деятельности по показателю EBITDA 32 675,7 млн грн, что почти втрое больше по сравнению с прогнозом на 2020 год.

Увеличение чистого финансового результата деятельности Компании в 2021 году позволит выполнить все ключевые финансовые ковенанты, которые являются обязательным условием финансирования инвестиционных программ в международных финучреждениях.

Полученную прибыль Компания планирует направить на реализацию приоритетных проектов по капитальным инвестициям, достройке стратегических объектов и выполнению инвестиционных программ.

На социальное развитие Компании и городов-спутников АЭС проектом финансового плана в 2021 году предусмотрено 859,5 млн грн, что на 175,8 млн грн больше, чем в 2020 году.

Сейчас НАЭК «Энергоатом» ожидает согласования документа Министерством энергетики.

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Автор: УНИАН