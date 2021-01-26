И.о. министра отметил, что украинская энергосистема разбалансирована как технически, так и финансово.

Несмотря на рекордно низкие запасы угля на электростанциях, основной период холодов прошел без веерных отключений, поэтому пока их не предвидится.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

"Действительно, мы прошли период холодов, многие пугали, что будут веерные отключения. Но мы прошли, и не было никаких отключений", - комментирует Витренко.

В то же время он подчеркнул наличие системных проблем в энергетике:

"Система разбалансирована как технически, так и финансово. И эти вещи связаны, потому что уголь на складах – это вопрос и экономический, когда не хватает денег или нет экономических стимулов накапливать уголь".

По его словам, важно достичь равновесия между государством и рынком:

"Советский Союз закончился, и мы должны построить нормальную систему, в которой, с одной стороны, государство играет важную роль и контролирует ситуацию, а с другой стороны – есть рыночные сигналы и стимулы накапливать, условно говоря, уголь, газ, инвестировать в энергетику".

Витренко также пояснил, что на критически малые запасы угля на ТЭС также повлияло неожиданно большое потребление электроэнергии населения в 4 квартале. По его словам, потребление вернулось на докризисный уровень, что противоречило предыдущим прогнозам.

Однако другим фактором стало падение производства электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а также ремонтные работы на "Энергоатоме".

"Кроме того, "Энергоатом" начал ремонт. Но он смотрел на прогноз, который делало министерство и понимал, что может выполнить даже если поставит определенные блоки в ремонт. И вот что получается: "Энергоатом" ставит блоки в ремонт, солнце и ветер дает меньше электроэнергии, а люди начинают намного больше потреблять", - рассказывает глава ведомства.

Он отметил, что "на начало отопительного сезона у нас были рекордные запасы угля, но поскольку произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами отрабатывать запасы угля, которые были на складах". Как следствие, в январе запасы угля были рекордно малыми.

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Автор: УНИАН