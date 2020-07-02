Forbes: Украине нужна современная сеть электроснабжения, чтобы победить в войне

Киев укрепил свою энергетическую безопасность, отказавшись от газа из России, теперь ему нужно позаботиться о своем электроснабжении.

Украина страдает от российской агрессии уже больше шести лет. Крым оккупирован Москвой, а часть Донбасса контролируют российские силы.

В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", который вышел в российский эфир 21 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые постсоветские страны якобы "забрали исторические российские территории", когда СССР развалился в 1991 году. Он подчеркивал, что во время основания Советского Союза в соглашение был включен пункт о праве выйти из союза. Но процедура не была "прописана". Много столиц боятся, что это может быть анонсом новых территориальных захватов Кремля в соседних странах, таких как Украина, Казахстан, Беларусь, а может и в странах Балтии. Об этом на страницах Forbes пишет эксперт Atlantic Council Ариэль Коэн.

Путин столкнулся с рекордно низким рейтингом перед референдумом об изменении конституции РФ, которая даст ему право оставаться на своем посту до 2036 года.

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"Последний раз, когда уровень его поддержки был настолько низким, Путин аннексировал Крым. После этого популярность российского президента резко возросла. В Киеве и Москве боятся, что новая территориальная авантюра или геополитическая агрессия уже, возможно, в работе", - говорится в статье.

Обычно в таких операциях давления Россия использовала поставки природного газа в Украину. Но Киев отказался от российского голубого топлива в 2015 году. Он до сих пор полагается на доходы от транзита российского газа, на которые приходится 3% ВВП. Но отказ от импорта топлива из соседней страны была правильным шагом на встречу энергетической безопасности Украины. Однако, в то время, как Украина работает над сокращением своей газовой зависимости от России, начал появляться спектр "электрической зависимости". Из-за старения энергетической инфраструктуры и повышения спроса, администрация президента Владимира Зеленского начала импортировать дешевое электричество из России в октябре 2019 года. В мае 2020-го правительство Украины, похоже, осознало политические и экономические последствия этого решения. Ближайшие союзники Украины в ЕС Польша и страны Балтии, - тоже твердо выступили против украинского импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. В конце концов, Киев отказался от этого.

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Один из краеугольных камней украинской евроинтеграции предусматривает отсоединение энергетической системы Украины от российской электросети до 2022 года. Зато украинская сеть должна объединиться с европейской до 2025-го. Это будет очередной шаг Украины на встречу независимости от РФ. Поэтому важным вызовом, который придется преодолеть, будет обновление устаревшей украинской электросети, построенной еще в советские времена.

Понадобится минимум 17,5 миллиардов долларов инвестиций, чтобы привести распределительную сеть до современных стандартов. Технический вызов обеспечения домохозяйств и предприятий надежным источником питания и установки передовых электросчетчиков, скорее всего, будет решаться через международное сотрудничество и займы.

Электросети - это логическая монополия. Поэтому тарифы за их услуги регулирует государство. Коэн напоминает об отчете Atlantic Council под названием "Гарантирование инвестиций в украинские электросети: дорога к будущему". В нем говорилось о том, что для того, чтобы должным образом разобраться с вызовами, правительству Украины нужно провести радикальные реформы, нацеленные на внедрение новой тарифной методологии, чтобы поощрить потенциальных инвесторов вложить капитал в проведение критически важного обслуживания и развития.

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Методология, которую обычно используют в таких случаях, называется RAB. Этот подход широкого обсуждают в Украине уже несколько лет, но с ограниченным успехом. Суть методологии в том, что владельцы инфраструктуры электроснабжения ежегодно получают определенный доход, который определяется определенным процентом от стоимости активов. Часть этих денег инвестируется в модернизацию сетей.

Однако, препятствием к внедрению этой методологии, как и в случае других реформ в украинском энергетическом секторе, стало то, что электричество в Украине до сих пор рассматривается не как ресурс, изготовленный в рыночных условиях, а как "гарантированное общественное благо". А это обманчивое наследие СССР. RAB влечет за собой окупаемость и рентабельность инвестиций. Этого хватает для обслуживания займов и для того, чтобы компании, которые производят и доставляют электроэнергию, получали доход.

Благодаря финансовой стимуляции через RAB, компании мотивированы поддерживать и модернизировать электросети, предоставляя частным и корпоративным потребителям надежное электроснабжение за разумную цену. Методология RAB была важной частью энергетических реформ в других постсоветских странах, которые успешно перешли к рыночной экономике. В частности, ее приняли в Чехии, Грузии, Венгрии, Польше, Румынии и тому подобное.

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Опыт стран Центральной и Западной Европы свидетельствует, что это ключ к разблокировке прямых иностранных инвестиций во внутренние электросети. Конечные пользователи и промышленность могут столкнуться с краткосрочным повышением цен, поскольку неэффективные субсидии будут исчезать. Но появление более эффективных сетей заставит стоимость электроэнергии упасть в долгосрочной перспективе. Важнее то, что надежность электроснабжения возрастет и привлечет иностранных инвесторов.

Угрозы для безопасности Украины поступают как снаружи, так и изнутри. Чтобы лучше защитить свой суверенитет от внешних опасностей, включая реваншизм России, Киеву нужно восстановить, модернизировать и либерализовать свое производство и дистрибуцию электроэнергии. Без современной, надежной и конкурентной электросети, лояльной к бизнесу тарифной структуры Украина будет оставаться открытой для энергетического давления Кремля.

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