Повышение тарифа на транспортировку газа сразу на 300%, которое инициирует Нацкомиссия по регулированию энергетики, приведет к падению объемов производства и закрытию предприятий. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"У нас продолжается ситуация, когда тарифы госмонополий, которые должны устанавливаться независимым органом, заангажированы и не являются экономически необоснованными. Последствия для всей украинской экономики будут критическими, и это касается не только нашей отрасли - ведь газ потребляет вся экономика", - отметил Каленков.

По его словам, внутри страны повышение тарифа на газ приведет к росту инфляции, а для экспортных товаров это грозит потерей конкурентоспособности на мировых рынках - что, в свою очередь, приведет к сокращению объемов производства и падению поступлений в бюджет.

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"Экономика находится в военном состоянии. Ситуация ухудшилась очень критично. Поэтому новое повышение тарифа приведет к тому, что начнут сокращаться объемы производства, о чем многие предприятия уже открыто заявляют. Сделано будет меньше, электричества использовано меньше, налоговых поступлений меньше. Поэтому я надеюсь, что этот вопрос будет обсуждаться на нормальном профессиональном уровне, и это решение не будет принято", - подчеркнул Каленков.

Он напомнил, что в Украине многие предприятия уже находятся на грани закрытия, и дальнейшие повышения тарифов, которые инициируют государственные монополисты, эту ситуацию обострят еще больше.

"Многие предприятия находятся на грани остановки. Поэтому любое повышение тарифов, которое приведет к удорожанию себестоимости, приведет к тому, что эти предприятия будут закрываться. Для экономики Украины это будет очень негативный эффект", - резюмировал эксперт.

Ранее Федерация работодателей Украины также заявила, что повышение тарифа на транспортировку газа на 305% будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей. Между тем, формирование тарифа Оператором ГТС является максимально непрозрачным, поэтому необходимо провести аудит компании - для того, чтобы оптимизировать тарифы и не допустить роста тарифа.