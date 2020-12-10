Для решения проблемы долгов производителей тепловой энергии перед НАК «Нафтогаз Украины» необходим единый центр принятия решений по данной проблематике и координация действий участников рынка.

Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Артем Компан в ходе Форума «Долги на газовом рынке и предприятия ТКЭ: что дальше?».

«Без создания единого центра, который будет представлять интересы теплокоммунэнерго и координировать их действия, мы не приблизимся ни на шаг к решению проблем, накопившихся в отрасли», – уверен глава Ассоциации.

По его мнению, такой центр смог собрать всю информацию по проблемам ТКЭ, структурировать ее и помочь предприятиям провести аудит долгов, чтобы выявить причины их возникновения.

«Нет единого центра, который мог собрать информацию про всю эту задолженность и проаудировать ее, выяснить причинно-следственные связи и разработать дорожную карту по решению этих проблем», – заявил Компан.

Компан также добавил, что сейчас в Кабинете министров в фокусе только вопросы электроэнергии и угля, а газ и производители тепла выпали из сферы внимания правительства.

«Сегодня в Кабинете министров до тепловиков никому нет дела, поскольку в фокусе только вопросы электроэнергии и угля», - добавил он.

С тем, что проблемам рынка газа в правительстве уделяется недостаточно внимания согласен Кирилл Криволап, исполнительный директор Центра экономического восстановления.

«Сейчас эта проблема (долгов газового рынка – прим.), которая по своему размеру даже большая, нежели проблема, которая существует на электроэнергетическом рынке, она не совсем находится в фокусе… А тут важна единая работа всех участников рынка, чтобы выработать единую позицию».

Компан также добавил, что, исходя из тех трудностей и ошибок, с которыми столкнулись поставщики во время открытия рынка газа для населения, Ассоциация готова принять активное участие в подготовке к открытию рынка газа для ТКЕ.

«У нас есть еще время подготовится к открытию рынка для тепловиков для предотвращения аналогичных проблем, которые есть на рынке населения», – подчеркнул Компан.

Напомним, открытие рынка газа для предприятий теплокомунэнерго запланировано на 1 мая 2021 года.

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Автор: УНИАН