Деньги за недра. Получат ли украинцы когда-нибудь свой "кусок пирога"
В Украине снова заговорили об "экономическом паспорте". Он позволит каждому совершеннолетнему гражданину получить деньги от использования украинских недр, накопленные с момента его рождения на персональном счету. УНИАН разбирался, реальна ли эта идея.
Украинцам обещают скорое введение «экономического паспорта». Это означает, что дети, рожденные в нашей стране, смогут получить к совершеннолетию средства от использования и добычи недр. Деньги, которые будут накапливаться на персональных счетах, можно будет потратить на получение высшего образования в Украине.
«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И по достижению совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», - заявил президент Владимир Зеленский.
Этот анонс, по «странному» совпадению, глава государства сделал по итогам заседания Совета национальной обороны и безопасности, на котором было принято решение провести аудит всех разрешений на добычу недр в Украине, начиная с 1994 года. Кроме того, СНБО применил санкции относительно 19 компаний, которые этой деятельностью занимаются. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, тип мер - максимальный.
Идея «фикс»
Идея создания «экономического паспорта» не нова. Времени от времени она звучала во все периоды новейшей истории Украины. Аргумент приводился «железобетонный» - согласно Конституции, недра являются собственностью народа Украины, а не отдельных личностей, поэтому средства от их использования должны распределяться между украинцами. Но дальше популистских речей дело не шло.
Был этот концепт выписан и в предвыборной программе Зеленского в 2019 году. В 2020-м соответствующий законопроект был подан в Верховную Раду. Документ предусматривал выплату совершеннолетним украинцам некоего капитала, накопленного от добычи и реализации полезных ископаемых Украины. Предлагалось создать фонд, управляющий этими средствами, которые должны составлять 1% от стоимости реализации всех добытых недр. Правом увеличивать капитал фонда, менять процентную ставку отчислений и расширять его финансовые возможности предлагалось наделить Кабинет министров. Вот только ответов на вопросы – кто конкретно будет платить новый «налог» в фонд, как это скажется на рентной ставке для добытчиков и на самом госбюджете, кто будет курировать деятельность фонда в плане конкретного ведомства, а также как эти средства будут храниться на счетах – в трехстраничном законопроекте не было. Видимо, поэтому он так и остался «под сукном».
Пока новые законопроекты об «экономическом паспорте», в которых будут расписаны все механизмы его реализации, в Раду не поступали. Поэтому тема остается дискуссионной.
Реализовать нельзя отменить
По мнению юриста-аналитика Андрея Вигиринского, сама идея создания «экономического паспорта украинца» не может не понравиться. Не найдется ни одного человека, который откажется от предлагаемой истории – на момент совершеннолетия на персональном счету будет накоплена определенная сумма денег, которые, к примеру, можно потратить на образование.
По словам эксперта, анонс «экономического паспорта» президентом и решение СНБО о введении санкций относительно компаний, имеющих лицензии та право разработки недр, а также пересмотра выдачи таких лицензий, совпали неслучайно.
«Заявление должно было сформировать у общества дополнительную мотивацию – положительное отношение к решению СНБО. То есть, власть пояснила: мы делаем это не для перераспределения собственности, а для того, чтобы каждый рожденный в Украине гражданин мог иметь свой «экономический паспорт». Но делая такое заявление, было бы логично в течение нескольких дней подать в Раду соответствующий законопроект, расписывающий механизмы «экономического паспорта» - о каких налогах, процентах и правилах идет речь. Пока таких документов в стенах парламента нет. А часто употребляемые тезисы - «вскоре мы предложим», не всегда материализуются, что в принципе подрывает доверие к власти», - отметил он.
Вигиринский сомневается, что механизм, претворяющий эту идею в жизнь, будет реализован. И этому «способствует» несколько причин.
«С формальной точки зрения, в Украине существует госпомощь при рождении ребенка. Она выплачивается из бюджета, который пополняется за счет уплаты налогов физлицами и юрлицами. Причем последние, которые занимаются добычей и переработкой полезных ископаемых, их последующей реализацией, платят ренту. Соответственно, можно косвенно говорить, что часть общенациональных доходов от использования недр так или иначе распределяется между новорожденными гражданами страны. Логичен вопрос: почему помощь такая маленькая, почему сразу не выплатить, к примеру, миллион гривен? Ответ прост - денег в бюджете на это не хватает. Тогда следует еще один вопрос: как же при дефиците средств наполнять «экономический паспорт»? Кроме как облагать дополнительным налогом использование недр, другого способа нет. Но и это реализовать мало вероятно», - подчеркнул эксперт.
Повышение налогов, по его словам, не сделает более привлекательной для инвесторов эту отрасль Украины.
Еще один вариант - текущие ставки ренты могут перераспределяться: в общий фонд госбюджета направлять не всю сумму, а только часть, остальное – в Фонд, который будет управлять счетами «экономических паспортов». Причем деньги не могут лежать мертвым грузом в фонде, они должны инвестироваться, чтобы не обесценивались. Вероятнее всего, их можно вкладываться в ценные бумаги Украины.
«Но этот вариант не решает другую сложность – возникновение еще большего дефицита госбюджета. Чем его покрывать? Здесь и кроется самая большая проблема. С таким вариантом не согласятся Минфин, а также наши главные международные кредиторы, в том числе МВФ. И здесь не пройдут обещания по борьбе с коррупцией, относительно детенизации экономики. Если в стране падает ВВП, промпроизводство, то и отчисления в бюджет снижаются. А повышение налога на добытчиков спровоцирует подорожание продукции. Не логично заплатить дороже сейчас, чтобы потом, когда-нибудь, у ваших детей что-то собралось на счетах. Что касается экспорта, то подорожание продукции играет на ее неконкурентность на внешнем рынке. Главное в истории «экономического паспорта» - расчеты, тогда и стоит оценивать идею», - резюмировал Вигиринский.
Финансово сложно, но можно
Экономический эксперт Олег Пендзин считает идею «экономического паспорта» хорошей, но финансово сложной. Он отмечает, что предлагаемый принцип действует в странах с высоким уровнем добычи полезных ископаемых. Но практически ни одно государство эти средства в руки не отдает, они идут по целевым направлениям.
Пендзин обращает внимание, что при этом следует осознавать несколько моментов:
«Первый - добыча полезных ископаемых довольно дорогой процесс. Без договоров о совместной деятельности, достаточно высокого уровня инвестиций, больших затрат на геолого-разведывательные работы, вряд ли можно получить необходимый объем полезных ископаемых из недр. Второй - есть задача пересмотреть договоры по передаче недр в использование, но нюанс заключается в том, что этим договорам достаточно много лет, все это было «прибрано к рукам» еще в 90-е годы, большие вложения этими компаниями были осуществлены. Поэтому, с моей точки зрения, судебная перспектива пересмотра лицензий на добычу недр проблемная. Причем в 90-е годы четкой базы по передаче недр не было, все эти документы действовали в рамках тогдашнего законодательства. Если сейчас их пересматривать задним числом, то это будет являться нарушением Конституции… Основная масса недр сегодня находится в руках крупных собственников. Они не будут ждать, когда кто-то у них что-то заберет. Финансовых возможностей организовать достойную юридическую защиту у них более, чем достаточно».
По его мнению, когда страна профицитная, является крупнейшим добытчиком в мире, тогда выделить определенный процент прибыли для молодого населения теоретически возможно.
«Но когда государство хронически дефицитное, а сейчас в Украине этот показатель под 300 млрд гривен, то за счет чего можно выделять этот процент? Да и сам процесс пересмотра лицензий на добычу недр, к чему она привязана, будет очень сложно воплотить в жизнь, он будет проходить крайне болезненно и далеко неоднозначно», - отметил эксперт.
Сейчас государство собирает со всех добытчиков плату за использование недр – ренту. Формально, и с точки зрения международного законодательства, и украинского, компания, ее заплатившая в рамках ставок, обозначенных налоговым кодексом, является собственником продукта, который добыт. Олег Пендзин подчеркивает, что после того, как государство ренту получило, забирать что-то еще дополнительно, мягко говоря, странно. Причем рентой государство делиться не будет, так как она является существенным источником наполнения бюджета, который и так дефицитен.
«Ставка ренты – дискуссионная темпа. Теоретически, ее можно поднять, но есть понятие фактических затрат на добычу полезных ископаемых и соотношения этих затрат с реальной ценой ресурса на внешнем рынке. То есть, все нужно правильно рассчитать. И брать в расчет еще и то, что ресурс, который добывается в Украине, не уникален», - подытожил Пендзин.
Действительно, экономическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего. И это провоцирует финансовую ограниченность страны. Усугубляет положение дел и пандемия коронавируса. Поэтому о скором появлении «экономического паспорта» пока говорить преждевременно. Но как идея, способная в будущем дать хороший старт молодым украинцам, она заслуживает на жизнь. Остается только надеяться, что экономика Украины будет расти такими темпами, что ждать придется не долго.
Нана Черная