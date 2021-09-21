Пресс-служба компании опровергает слова исполнительного директора, что добыча газа стоит компании около 1 гривни за кубический метр.

Конфликт в национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" набирает обороты, в компании не могут прийти к согласию относительно себестоимости добычи украинского газа.

Так, пресс-служба "Нафтогаза Украины" указала на некорректность и опровергла информацию, изложенную в интервью члена правления, главного исполнительного директора по трансформации НАК "Нафтогаз Украины" Отто Арнольда Ватерландера одному из изданий.

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"В частности, не соответствуют действительности утверждения господина Ватерландера о себестоимости производства газа. Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что актуальная себестоимость будет показана в финансовой отчетности за первое полугодие, которую компания завершает готовить, и которую должны проверить аудиторы, а плановая себестоимость будет указана в финансовом плане, который должно утвердить правительство Украины.

В то же время, в своем интервью Ватерландер заявил, что добыча газа стоит компании около 1 гривни за кубический метр, в то время как цена продажи его составляет 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ.

"Нафтогаз" также опровергает информацию Ватерландера о роли председателя правления Юрия Витренко и одной из иностранных консалтинговых компаний, а также его личной роли в подготовке программы "20/20".

Кадровые перестановки в "Нафтогазе":

28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Шмыгаль отметил, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, а не позднее чем к 1 мая 2022 года должен состояться конкурс на должность председателя правления наблюдательного совета.

8 сентября Кабинет министров получил заявления об увольнении трех независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

10 сентября в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки призвали власти Украины обновить наблюдательный совет и председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Справка УНИАН. В феврале 2021 года Юрий Витренко заявлял, что себестоимость добычи газа государственной компанией "Укргаздобыча" составляет примерно 2,6 грн за кубометр.

В январе 2019 года бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что себестоимость добычи природного газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие расходы на развитие добычи для компании "Укргаздобыча", составляет 2,5 доллара за кубометр.

Автор: Анна Бредихина