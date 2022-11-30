После победы над Россией Украина планирует отстраивать свой энергетический сектор по современным технологиям.

Представители чешского бизнеса готовы участвовать в восстановлении и инвестировать в разрушенную россиянами украинскую энергетику.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины по итогам встречи замглавы ведомства Ярослава Демченкова с чешской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Мареком Свободой и представителями бизнеса.

Демченков отметил, что после победы над Россией Украина будет восстанавливать свой энергетический сектор по современным технологиям, усиливая собственную ядерную энергетику и роль возобновляемых источников энергии, применяя новейшие стандарты энергоэффективности и учитывая принципы устойчивого развития.

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"Украинская энергосистема в будущем категорически будет отличаться от советской, которую мы получили в наследство. Децентрализация, надежность, устойчивость и автоматизация новой энергосистемы помогут нам достигать целей зеленого развития", - сказал Демченков.

Представители чешских энергетических компаний подтвердили свою заинтересованность в участии в послевоенном восстановлении энергетического сектора Украины, а также выразили готовность о поставках газовых турбин для украинских энергетических предприятий и участия в проектах по развитию возобновляемой энергетики, отметили в министерстве.

Кроме того, чешская делегация заявила о готовности внести вклад в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Секретариатом Энергетического сообщества, а также увеличить помощь украинскому энергосектору на региональном уровне.

Также Марек Свобода подчеркнул, что Чехия будет продолжать поддержку Украины как на политическом, так и на экономическом фронте.

Состояние украинской энергетики

Как сообщал УНИАН, энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов в октябре и ноябре. По экспертным оценкам, в настоящее время разрушена или повреждена большая часть энергетической инфраструктуры.

Убытки только компании "Укрэнерго" за разрушенную инфраструктуру оцениваются в 70 миллиардов гривен.

Справка УНИАН. Фонд энергетической поддержки Украины был создан энергетическим сообществом при поддержке еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Первым донором фонда стало правительство Дании.

Консолидированные средства от доноров фонда направляются на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена российскими захватчиками в результате боевых действий на территории Украины.

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