Мировые цены на нефть упали на фоне замедления темпов экономического роста крупнейших потребителей этого энергоресурса – Китая и США. Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, или на 27 центов, до 75,14 долларов за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) стоила 70,36 доллара за баррель, что на 0,4% или 28 центов ниже.
К концу июня нефть Brent дешевеет четвертый квартал подряд, тогда как WTI снижается второй квартал подряд из-за того, что две крупнейшие экономики мира, США и Китай замедлили свой рост.
Согласно июньскому опросу Reuters, экономисты и аналитики снизили свои прогнозы цен на нефть Brent до 83,03 долларов за баррель в 2023 году.
Ситуация на мировом рынке нефти
Как сообщал УНИАН, 28 июня цены на нефть выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращение запасов в США и обеспокоенности по поводу повышения процентных ставок. Затем нефть марки Brent поднялась на 34 цента, а West Texas Intermediate - на 26 центов.
5 июня 2023 года Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) достигла соглашения о снижении общих целевых показателей добычи с 2024 года еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки.
Российская квота добычи нефти в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК заявили, что цель сокращений – остановить падение цен на нефть на мировом рынке.