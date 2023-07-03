Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, или на 27 центов, до 75,14 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть упали на фоне замедления темпов экономического роста крупнейших потребителей этого энергоресурса – Китая и США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, или на 27 центов, до 75,14 долларов за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) стоила 70,36 доллара за баррель, что на 0,4% или 28 центов ниже.

К концу июня нефть Brent дешевеет четвертый квартал подряд, тогда как WTI снижается второй квартал подряд из-за того, что две крупнейшие экономики мира, США и Китай замедлили свой рост.

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Согласно июньскому опросу Reuters, экономисты и аналитики снизили свои прогнозы цен на нефть Brent до 83,03 долларов за баррель в 2023 году.

Ситуация на мировом рынке нефти

Как сообщал УНИАН, 28 июня цены на нефть выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращение запасов в США и обеспокоенности по поводу повышения процентных ставок. Затем нефть марки Brent поднялась на 34 цента, а West Texas Intermediate - на 26 центов.

5 июня 2023 года Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) достигла соглашения о снижении общих целевых показателей добычи с 2024 года еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Российская квота добычи нефти в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК заявили, что цель сокращений – остановить падение цен на нефть на мировом рынке.

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