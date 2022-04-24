Скорее всего речь идет о шахте Вудхаус в графстве Камбрия.

В Великобритании могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет.

Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники в британском парламенте.

Как говорится в сообщении, речь идет о шахте Вудхаус в графстве Камбрия. Предполагается, что министр жилищного строительства – Майкл Гоув – поддержит планы открыть шахту.

Шахта Woodhouse получила добро от местных советников еще в октябре 2020 года, но через полгода министры начали расследование после протеста активистов накануне конференции по изменению климата Cop26.

Премьер Британии Борис Джонсон заявлял в ноябре на саммите в Глазго, что "не поддерживает увеличение количества угля", но воздержался от прямой оппозиции.

Источники в Уайтхолле заявили, что вторжение России в Украину объединило правительство в пользу этих планов.

У Гоува есть время до 7 июля, чтобы принять окончательное решение, но источники говорят, что оно может быть принято гораздо раньше — возможно, уже в середине мая.

Шахта будет производить кокс, важный компонент сталелитейного производства, не сжигаемый на электростанциях.

Отметим, Великобритания импортировала 40% своего кокса из России до вторжения в Украину.

За разрешением на добычу угля обратилась горнодобывающая компания West Cumbria.

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