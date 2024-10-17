Атомная генерация приводит к удешевлению электроэнергии, - Герус

Герус поддержал намерение Энергоатома развиваться с учетом современных трендов и технологий, учитывая потребности потребителей и украинской энергосистемы в целом.

Страны, где базовая генерация покрывается за счет атомных электростанций всегда имеют дешевую электроэнергию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"Действительно сегодня и в Украине, и в мире есть очевидные тенденции - там где есть атомная генерация, исторически и традиционно электроэнергия дешевле, чем там, где базовая генерация - уголь или газ", - цитирует председателя пресс-служба комитета.

Также председатель Комитета отметил, что одним из важных вопросов, который живо обсуждается на рынке электроэнергии является несбалансированность энергосистемы, что приводит к ограничениям атомной генерации и производителей из ВИЭ. Герус поддержал намерение Энергоатома развиваться с учетом современных трендов и технологий, учитывая потребности потребителей и украинской энергосистемы в целом.

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Напомним, ранее комитет Рады по вопросам энергетики одобрил правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС №3 и №4.