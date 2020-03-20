Цена нефти после рекордного обвала снова превысила $30
17:26, 20 марта 2020Энергетика
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Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $30 за баррель утром 20 марта.
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На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12, их цена выросла на 5,7%.
Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель, пишет “Ведомости”.
Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо.
В начале марта сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти развалилась, после чего и Россия, и Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу, а позже Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.
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