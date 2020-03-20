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Цена нефти после рекордного обвала снова превысила $30

17:26, 20 марта 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12, их цена выросла на 5,7%.

Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель, пишет “Ведомости”.

Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо.

В начале марта сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти развалилась, после чего и Россия, и Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу, а позже Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.

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