Цена нефти после рекордного обвала снова превысила $30

Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо.

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $30 за баррель утром 20 марта.

Читайте такжеСША могут ввести санкции против России для стабилизации цен на нефть — WSJ

На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12, их цена выросла на 5,7%.

Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель, пишет “Ведомости”.

Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо.

В начале марта сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти развалилась, после чего и Россия, и Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу, а позже Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.