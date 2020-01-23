Предприятия за год задолжали "Укрэнерго" более 2,5 миллиарда гривень

По словам главы компании, общий долг за услуги передачи и диспетчеризации составил 1,5 миллиарда гривень.

Задолженность предприятий перед Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" в 2019 году составила более 2,5 миллиарда гривень, сообщил в ходе пресс-конференции глава компании Всеволод Ковальчук.

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"2,5 миллиарда гривень - это общая сумма дефицита средств, которую мы имеем на сегодня", - сказал Ковальчук.

Он отметил, что общий долг за услуги передачи и диспетчеризации составил 1,5 миллиарда гривень, 0,4 миллиарда гривень - недополучено от компаний, которым оплата тарифа приостановлена решением суда, а также 0,6 миллиарда гривень - задолженность госпредприятия "Энергорынок" перед "Укрэнерго".

Как сообщал УНИАН, в декабре Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении тарифа оператора Объединенной энергосистемы Украины - компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 33% и на услуги диспетчеризации – на 27,2% с 1 января 2020 года.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.