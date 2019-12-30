Ведется работа, отметил пресс-секретарь российского президента.

В Кремле отказались комментировать перспективы газовых переговоров между Украиной и РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока нечего сказать. Идут переговоры. Ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле, что контракт о транзите российского газа в Европу через территорию Украины будет подписан до конца года.

Как сообщал УНИАН, по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия 20 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.

В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на 5 лет с возможностью пролонгации на 10 лет.

«Нафтогаз Украины» уже получил от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

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Кроме того, согласно протоколу встреч представителей ЕС, Украины и РФ, а также ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром», до 29 декабря 2019 года «Газпром» и Украина должны заключить безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС №2019-10 «ОАО «Газпром» против Украины», которое рассматривается сейчас арбитражным судом в Женеве.

Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решениях Антимонопольного комитета Украины и Хозяйственного суда Киева, принятые в 2016 году.