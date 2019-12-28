В Днепре стоимость тепла в декабре уменьшена на 30% – мэрия

В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать.

В Днепре стоимость тепла в декабре для населения, а также общественных и религиозных организаций, уменьшено на 30%.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета со ссылкой на председателя горсовета Бориса Филатова.

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«В декабре цены на тепло в платежках будут меньше на 30%, чем в прошлом году. Фактически люди смогут сэкономить до 1 тыс. грн. Сейчас это — один из самых высоких показателей экономии среди территориальных общин. За четыре года Днепр вложил в тепломодернизацию сетей немалые средства. Системная работа и ценообразование в настоящее время позволяют людям ощутить реальную экономию в собственных кошельках. В зависимости от размера квартиры экономия составит от 350 грн. до 1 тыс. грн. Это — важная тема для днепрян, и она на моем личном контроле», — заявил Филатов.

В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать. Также стало известно, что в Кривом Роге цену на тепло снизили на 25%.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Кабинет министров обнародовал постановление, позволяющее теплоснабжающим предприятиям перечислять платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе.