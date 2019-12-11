Энергоблок №5 Запорожской АЭС полностью загружен топливом Westinghouse

К преимуществам этого топлива на Запорожской АЭС относят отсутствие проектных ограничений относительно циклов изменения мощности.

Во время ремонтной кампании 2019 года активная зона энергоблока №5 Запорожской АЭС была полностью загружена топливом Westinghouse. Еще три блока ЗАЭС – первый, третий и четвертый – имеют сейчас смешанные загрузки. Таким образом, на сегодня в активной зоне энергоблоков ЗАЭС находится следующее количество ТВС-WR: 163 – на пятом, по 84 (то есть половина) – на третьем и четвертом и уже 126 – на первом (который сейчас находится в планово-предупредительном ремонте).

"Используя различные источники поставок топлива, мы в первую очередь обеспечиваем энергетическую безопасность Украины. Что касается надежности альтернативного топлива, то ТВС-WR демонстрируют хорошие результаты по механической стабильности", – подчеркивает заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС Александр Игнатченко.

К преимуществам этого топлива относят на Запорожской АЭС и отсутствие проектных ограничений в отношении циклов изменения мощности. То есть такое топливо более гибкое для использования в маневровых режимах. На блоках с топливом Westinghouse планируется внедрять повышение уровня мощности на 1,5%.

Но первоочередная задача: перевести использование топлива Westinghouse в промышленную эксплуатацию на определенных энергоблоках ЗАЭС. В 2020 году это произойдет на блоке №5. Также в следующем году ожидается полная загрузка ТВС-WR активной зоны энергоблока №1, в 2021 году – энергоблоков №3, 4. Через год после этого при условии успешной опытной эксплуатации использования альтернативного топлива перейдет в промышленное.

Следующий шаг после перевода в промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse на блоках ЗАЭС – совместная работа с поставщиком, направленная на совершенствование экономических характеристик, расчет более длительных загрузок, которые можно продлить еще на 20-40 эффективных суток.

В перспективе также внедрение топливных кампаний с увеличенной продолжительностью, за счет чего станция получит более высокий коэффициент использования установленной мощности.

Итак, выполненная украинскими атомщиками работа по эксплуатации смешанных загрузок, модернизации программных средств и оборудования, направлена на успешное введение ядерного топлива Westinghouse в промышленную эксплуатацию. Это весомый вклад в энергетическую безопасность нашего государства.

Напомним, что в 2018 году энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который начал работать исключительно на топливе компании Westinghouse. В ходе планово-предупредительного ремонта (ППР), который завершился 16 июля 2019 года, в активную зону энергоблока было загружено 163 топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR).