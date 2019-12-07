США включили санкции против "Северного потока-2" в закон об обороне - СМИ

Меры нацелены на суда, которые прокладывают трубопровод, а также на руководителей компаний, связанных с этими судами.

Санкции, направленные на блокировку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне.

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Меры нацелены на суда, которые прокладывают трубопровод, а также на руководителей компаний, связанных с этими судами, передает kommersant со ссылкой на Bloomberg. Им может быть отказано в визах. Кроме того, трансакции, связанные с находящейся в США собственностью, могут быть заблокированы.

Ранее глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал о намерении включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год. По словам Риша, санкции дорого обойдутся тем, кто помогает строить «Северный поток-2». Он утверждал, что пока в Конгрессе США не достигли договоренностей по этому законопроекту.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность - более 1,2 тыс. км.