Американский газ для Украины: эксперт озвучил три основные проблемы

Эксперт отметил, что в будущем предстоит подписать ряд новых документов и работать придется в трех основных направлениях, по которым пока что наблюдаются серьезные проблемы.

Названное "исторически важным" подписание "газового" меморандума между Украиной, Польшей и США – пока всего лишь декларация о намерениях.

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Как объяснил директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, чтобы намерения воплотились в жизнь, в дальнейшем предстоит подписать ряд других документов и работать придется в трех основных направлениях, по которым пока что наблюдаются серьезные проблемы, передает сайт «Сегодня».

"Первое – это строительство трубопровода по украинской территории. Поляки и раньше были готовы дотянуть его до нашей границы, но строить на украинской территории, естественно, не собирались. А у нас тогда посчитали это невыгодным. Второе – необходимо увеличить мощность терминала в Свиноуйсьце, который сейчас рассчитан исключительно на польские нужды. Там свободных объемов нет, и вряд ли они появятся, потому что газ законтрактован. И третье – сейчас поставки американского сжиженного газа (СПГ, LNG) ограничены терминалами по сжижению газа на Атлантическом побережье США. Следовательно, им надо увеличить свои мощности. Таким образом, нужно будет заключить контракты на достройку трубопровода, на увеличение мощности терминала в Свиноуйсьце и на увеличение мощностей по сжижению американского газа. То есть, если мы хотим, чтобы этот меморандум приобрел реальные, практические очертания, нам необходимо решить эти три проблемы", – считает Рябцев.