Рынок электроэнергии. Реформировать нельзя отменить

Сможет ли Украина в ближайшие годы совершить экономический прорыв, выстоять в конкурентной борьбе с более развитыми странами и обеспечить достойный уровень жизни граждан? Устоим ли мы в случае очередного планетарного экономического кризиса?

Да, но при условии, что новое руководство Украины в кратчайшие сроки проведет необходимые рыночные преобразования, например, завершит реформу энергетики – отрасли, которая является фундаментом для развития экономики любой страны.

С начала второго полугодия 2019 года, спустя два года после принятия соответствующего закона, в Украине заработал новый рынок электроэнергии, который должен был привнести в украинские реалии европейские принципы, конкуренцию, рыночные механизмы.

Отсутствие в этой сфере реальных реформ в течение последних двух десятков лет при переходе с административных на рыночные правила, ожидаемо привело бы к росту цен на электроэнергию как для промышленных потребителей, так и для населения. Чтобы этого не допустить законом был предусмотрен переходной период.

С 1 июля цены для населения на электроэнергию не изменились

Так, в середине июня правительство приняло постановление о специальных обязательствах, согласно которому госкомпания «Энергоатом» должна будет продавать 90 процентов своей электроэнергии, а другая госкомпания «Укргидроэнерго» – 35 процентов по фиксированной цене.

Благодаря этому с 1 июля цены для населения на электроэнергию не изменились.

В свою очередь, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила предельную средневзвешенную цену на электроэнергию для промышленных потребителей: в дневное время - 2048 грн за МВт-ч, а в ночное - 959 грн за МВт-ч.

По итогам первого месяца работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленных потребителей взлетели на 10-25 процентов. При этом, в правительстве перед запуском рынка прогнозировали, что рост составит не более 5-7 процентов. Не трудно догадаться, что резкий рост цен на один из ключевых ресурсов вызвал критику крупнейших украинских предприятий, которые в один голос заявляли, что их производство стало нерентабельным и неконкурентным по сравнению с европейскими предприятиями, где электротарифы оказалась даже ниже. Более того, отечественные водоканалы допустили возможность перехода на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

Поэтому 14 августа правительство постаралось эту ситуацию исправить, внеся изменения в постановление о специальных обязательствах, которое позволило понизить тарифы для крупных промышленных потребителей. При этом, на сколько тарифы будут снижены, не уточнялось.

Президент Владимир Зеленский и его команда также выступили с собственными инициативами по снижению цен на электроэнергию

Через несколько дней, 19 августа, президент Владимир Зеленский и его команда также выступили с собственными инициативами по снижению цен на электроэнергию.

По словам представителя президента в правительстве Андрея Геруса, предлагается увеличить специальные обязательства для госкомпании «Укргидроэнерго», снизить тариф оператора Объединенной энергосистемы - компании «Укрэнерго», а также изменить граничные тарифы - увеличить «ночную» цену на около 10 процентов и снизить «дневную» на 15-20 процентов.

Он отметил, что реализация этих решений позволит в течение сентября-октября снизить конечную стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 20 процентов.

Уходящий в отставку в связи с избранием нового парламента, Кабинет министров пошел на встречу президенту и 21 августа вновь поменял постановление о специальных обязательствах - второй раз за две недели.

В частности, Кабмин увеличил специальные обязательства для «Укргидроэнерго». Это позволит существенно снизить тариф «Укрэнерго» на передачу электрической энергии, что, в конечном итоге, приведет к снижению цены электроэнергии для бизнеса.

Несмотря на то, что такие меры в краткосрочной перспективе дадут положительный результат в виде снижения цены, они являются сугубо административными, что противоречит духу закона.

Да, их применение можно списать на переходной период, который, однако, не может длится вечно, как бы кому не хотелось управлять отраслью в ручном режиме.

Остается надеяться, что полноценная реализация либеральной реформы с первых дней будет в приоритете у нового правительства и парламента.

А это задача не из легких – новому руководству страны нужно донести до широких масс, что без повышения тарифов отечественную экономику ждет коллапс.

По правде говоря, уже сегодня должен быть наработан и представлен общественности поэтапный план повышения цен на электроэнергию для населения. Чем дольше будут затягивать с этим вопросом, тем больнее его будет решить.

Также нашей стране следует усилить работу по интеграции национальной энергосистемы с европейской, что откроет широкие возможности для экспорта электроэнергии, а также навяжет украинским производителям конкуренцию со стороны производителей из ЕС.

Хочется верить, что новое руководство страны устоит от соблазна откатить реформу назад.

Игорь Орел