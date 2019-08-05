Немецкая компания RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в Украине

Компания является ключевым игроком на рынке европейского газа.

Немецкая компания RWE в июле впервые воспользовалась услугой хранения газа на' территории Украины в режиме «таможенный склад», сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз».

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«В июле ключевой игрок европейского рынка газа - немецкая компания RWE - впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме «таможенный склад» на территории Украины. До этого операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины», – сказано в сообщении.

В компании отметили, что переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с ведущим европейским трейдером продолжались несколько лет.

Как сообщает пресс-служба, ссылаясь на информацию представителя компании Дитриха Хоффманна, раньше RWE работала только на границе Украины, а на сегодня уже осуществила операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины.

В «Укртрансгазе» отметили, что RWE – это немецкая энергетическая компания, базирующаяся в городе Эссен. Сегодня она является поставщиком для более 20 млн потребителей электроэнергии и 10 млн потребителей газа в Европе. RWE является вторым по величине производителем электроэнергии в Германии.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% технической мощности своих хранилищ. Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 км от границы с Венгрией.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».