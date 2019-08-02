Транзит газа через Украину вырос до 53 миллиардов кубов

При этом в июле транзит газа снизился на 4,3%.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июле 2019 года увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 53,19 миллиарда кубометров.

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Об этом сообщает оператор газотранспортной системы - госкомпания "Укртрансгаз".

В частности, за июль транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,1 миллиарда кубометров, что на 4,3% меньше, чем за июль прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86,774 миллиарда кубометров.

В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров.