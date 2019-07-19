Нефть дорожает из-за напряженности на Ближнем Востоке

Brent подорожала до $63,17 за баррель, WTI - до $56,21 за баррель.

Мировые цены на нефть уверенно идут вверх в пятницу днем на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, связанной с инцидентом с иранским беспилотником.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 12:50 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2% - до 63,17 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,65%, до 56,21 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что все беспилотники Ирана, выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы. Инвесторы опасаются, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может негативно отразиться на поставках нефти из данного региона.

"Признаки того, что Федрезерв США будет снижать ставки для поддержки экономики и отчет о том, как военно-морской флот США сбил иранский беспилотник, оказывают поддержку нефтяным рынкам", - считает управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Reuters.

В то же время на цены давят заявления исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о понижении прогноза по темпам роста спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики.