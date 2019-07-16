Теория чистой энергетики и практика ядерных достижений

Вклад атомной энергетики в обеспечение социально-экономической стабильности Украины является столь же недооцененным, насколько велика доля АЭС в энергобалансе нашей страны. Важность осознания этого факта для дальнейшего устойчивого развития страны, подчеркнул в своем выступлении на Международной конференции "Украинский Ядерный Форум-2019: Ядерная энергетика - состояние и тенденции развития" исполнительный секретарь Украинского ядерного общества Данило Лавренов.

Нередко можно услышать, что украинская атомная энергетика – это нечто огромное, неповоротливое и устаревшее. Мол, так - АЭС вырабатывают много электроэнергии, но это вчерашний день, пережитки индустриального общества времен СССР. Те, кто ретранслирует подобные мысли следуют европейских "зеленых", зацикленных исключительно на развитии возобновляемых источников электроэнергии. Нам рисуют очень привлекательную картинку: на каждом доме солнечные панели, выстроились до горизонта стройные ряды ветрогенераторов, а люди дышат чистым воздухом через открытые окна электромобилей, которые бесшумно двигаются среди этой идиллии. Как вы догадываетесь, атомных электростанций в этом сценарии не предусмотрено. Правда никто не говорит когда, а главное – за какую цену, можно достичь этого желанного будущего. Реальность зато такая, что уже даже в Германии, которая рекордными темпами развивала возобновляемую энергетику и сворачивала атомную генерацию, все чаще звучат предостережения относительно ошибочности этого курса. Украина же, как известно, не Германия - гораздо острее любых энергетических или экологических проблем для рядового украинца вопрос удовлетворения базовых потребностей своей семьи. Следовательно, очень интересным представляется аналитический отчет "Влияние ядерно-энергетического комплекса на развитие Украины", который презентовал в рамках Международной конференции "Украинский Ядерный Форум-2019: Ядерная энергетика - состояние и тенденции развития" исполнительный секретарь Украинского ядерного общества (Укряо) Данил Лавренов.

Ответственные за чистый воздух

Но начнем все же не с сугубо украинских вопросов, а с участия в общемировых процессах. В 2016 году Украина присоединилась к Парижскому климатическому соглашению, главной целью которого является ограничение роста средней мировой температуры до +1,5 °C от доиндустриальных уровней, поскольку это значительно уменьшит риски изменения климата. Важно ли это для Украины? Безусловно важно, потому что в первую очередь речь идет о чистый воздух для наших детей. "Инструментами достижения целей Парижской соглашения принято считать повышение энергоэффективности, внедрение мероприятий по энергосбережению, расширение использования возобновляемых источников энергии, внедрение современных методов энергоменеджмента, энергоаудита и тому подобное. Это, безусловно, правильно, однако, не следует забывать о роли ядерной энергетики в этом процессе. Обеспечивая производство более 50% электроэнергии в стране, украинские АЭС за все время эксплуатации предотвратили выбросы 2,7 млрд тонн СО2, а ежегодно – 117 млн. тонн СО2, то есть, если бы не украинские АЭС, то выбросов парниковых газов в Украине было бы на 30% больше", - напомнил в своем выступлении на Конференции Данил Лавренов.

Он процитировал мнению менеджера проектов перспективного прогноза развития атомной энергетики департамента атомной энергетики МАГАТЭ Андрея Грицевського, который в своем выступлении на Конференции подчеркнул уникальность роли атомной энергетики для экономики нашей страны. Объясняя свою оценку Андрей Грицевский отметил, что по доле электроэнергии АЭС в общем энергобалансе Украина занимает третье место в мире, при том что установленная мощность украинских атомных энергоблоков является относительно небольшой. Например в США, где общая мощность действующих АЭС намного выше чем в Украине, на атомную энергетику приходится лишь около 20% всей электроэнергии, которая производится в этой стране. Кстати, установленная мощность украинских АЭС является и в разы меньшей, чем установленная мощность отечественных тепловых электростанций, которые занимают всего около 30% в общем объеме производства электроэнергии в Украине. Это свидетельство эффективности и надежности украинских атомных электростанций, мощность которых используется намного полнее чем у других видов генераций.

Следующий тезис докладчика может показаться кому-то неожиданным, но это именно так и есть. "Атомные электростанции Украины является крупнейшим источником низкоуглеродной электроэнергии среди всех видов генераций имеющихся в стране, ведь доля возобновляемых источников электроэнергии вместе с гидроэнергетикой составляет в нашем энергобалансе лишь около 10%", - отметил Данил Лавренов. Сравните 55% атомной электроэнергии и 10% "зеленой", а если уж брать исключительно энергию солнца и ветра, то лишь около 2% - именно столько занимает доля солнечных и ветровых электростанций. Зная, что АЭС вообще не выбрасывают в атмосферу углекислый газ, то становится очевидно кто в украинской энергетике действительно ответственный за чистый воздух.

Точно в цели

Наверное все хоть раз слышали о Цели устойчивого развития (ЦСР) Организации объединенных наций, которые были приняты 2015 года 193 странами – членами ООН и являются актуальными абсолютно для всех стран мира. Можно подумать, что это какая-то заумная и малоприспособленная для реальной жизни вещь, но стоит лишь потратить немного времени и становится понятно, что цели устойчивого развития ООН – это фактически то, о чем рассказывают нам политики все последние годы. "Они охватывают такие основные направления, как права человека, трудовые отношения, окружающую среду, противодействие коррупции. Достижение целей каждой страной измеряется, для чего применяется так называемый SDG Index на основе интегральной оценки прогресса в достижении целей. Наибольших успехов Украина достигла по целям №1 – Преодоление бедности, №10 – Уменьшение неравенства, №13 - Борьба с изменениями климата и №7 – Чистая энергия. Именно по этим целям Украина демонстрирует очень хорошие результаты, что отражается в рейтинге нашей страны, которая сейчас занимает 41 место среди 162 стран. Очевидно, что высокими показателями по двум из четырех целей – Борьба с изменениями климата и Чистая энергия, Украина должна благодарить именно наличие в стране мощной атомной генерации, которая обеспечивает производство около 55% всей электроэнергии в нашей стране. В целом атомная генерация осуществляет значительный вклад в достижение нашей страной практически всех целей устойчивого развития ООН", - подчеркнул Данил Лавренов.

Энергия для каждого

В то же время исполнительный секретарь Украинского ядерного общества констатировал, что в Украине пока нет осознания важности системного достижения целей устойчивого развития, а также отсутствует понимание размера вклада украинской ядерно-энергетической отрасли в их достижения.

Вот он парадокс, который с давних времен принято обозначать выражением "нет пророка в отечестве своем". Ведь если понять, почему цели устойчивого развития ООН воспринимаются у нас как программа полетов на Луну, еще можно, то сплошное игнорирование роли и вклада атомной энергетики в энергетический баланс и экономическую независимость просто удивляет. Причем речь идет не о населении, а о руководителях энергетики: атомщики годами получали дефицитный тариф на отпуск электроэнергии, а в новом рынке электроэнергии единственная генерация, за счет которой будут зарабатывать еще и трейдеры, а не только распределительные сети, является атомная. Именно АЭС виконуть все обязательства по обеспечению населения доступной электроэнергией и компенсируют потери в сетях всем участникам рынка, оставив рыночные "вкусности" тепловикам, "зеленым" и ряду посредников между генерацией и потребителями. Именно поэтому так важно знать, какие возможности предоставляет атомная энергетика каждому украинцу, и исследования Укряо и УЯФ фактически является первой системной попыткой донести это знание через исследование "Влияние ядерно-энергетического комплекса на развитие Украины", которое основывается на комплексном анализе оценки влияния отрасли на экономику страны, социальные аспекты и окружающей среды.

Среди наиболее показательных данных, полученных по результатам исследования, презентующий его Даниил Лавренов обратил особое внимание на влияние ядерно-энергетической отрасли на экономику Украины. "Объем налогов, уплаченных по итогам 2018 года предприятиями отрасли составил 37 млрд грн, что составляет 4% госбюджета Украины, расходы на оплату труда – 29,9 млрд грн, чистый доход от реализации продукции – 154 млрд грн, что составляет 16,7% доходов государственного бюджета за 2018 год. Не менее важным является прямое воздействие ядерной энергетики на инвестиционное развитие, ведь объем капитальных инвестиций в 2018 году составил 44,8 млрд грн, что равняется 4,5 % от всех расходов государственного бюджета Украины. Реализация новых инвестиционных проектов в атомной энергетике способствует не только развитию отрасли и созданию новых рабочих мест, но и позволяет Украине сохранять место в мировом клубе технологически развитых стран, способных разрабатывать новейшие технологии и стать их экспортером. Весомой является роль атомной энергетики и в создании рабочих мест. За последние 3 года непосредственная занятость на исследуемых предприятиях ядерной отрасли составила в среднем 45 тыс. человек", - подчеркнул исполнительный секретарь Укряо.

Вместе с этим Даниил Лавренов отметил, что влияние ядерной энергетики является потенциально значительно больше, ведь обычно показатели предприятий отрасли прямо не учитывают экономический вклад поставщиков и подрядчиков, производителей оборудования для ядерной отрасли и поставщикам сервисных и других услуг. "Когда мы говорим о 45 тысяч рабочих мест в отрасли, мы имеем в виду непосредственную занятость, тогда как косвенная занятость включает дополнительно персонал, занятый полный рабочий в цепочке поставок (косвенная занятость первого порядка), а также персонал отраслей, которые поставляют продукты и услуги для этой цепочки поставок (косвенные работники n-го порядка). И наконец, индуцированная (опосредованная) занятость состоит из всех занятых лиц в соответствующей отрасли. Согласно этому подходу и полученных по результатам исследования расчетов, ядерная отрасль Украины за последние 3 года обеспечивала в среднем 141 тысячу рабочих мест, что составляет в среднем около 1% от общего количества занятого населения Украины", - уточнил докладчик.

Он выразил убеждение, что приведенные показатели демонстрируют стратегическую важность атомной отрасли для экономического развития Украины и ее значительный вклад в повышение благосостояние граждан. "Учитывая необходимость сохранения существующих мощностей атомной энергетики в Украине, а также принимая во внимание положения энергетической стратегии Украины до 2035 года, возникает вопрос относительно строительства новых энергоблоков АЭС. В этом контексте в исследовании предлагается оценка созданных рабочих мест в ядерной отрасли при строительстве и дальнейшей эксплуатации одного энергоблока. В рамках оценки также учитывается занятость в течение всего жизненного цикла ядерной установки - от строительства до снятия с эксплуатации. Следовательно, с учетом нынешнего показателя установленной мощности АЭС Украины в 13 тысяч 835 МВт, для обеспечения всех этапов жизненного цикла ядерная отрасль потенциально создает около полумиллиона рабочих мест" - отметил Данил Лавренов.

Подытоживая, он подчеркнул, что и в будущем атомная энергетика продолжит играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Украины, обеспечивая надежное и безопасное производство электроэнергии. "Но для этого отрасль нуждается в четкой, прозрачной и понятной государственной политике по ее стимулированию и развитию", - уверен исполнительный секретарь Укряо.

Здесь можно лишь добавить, что жизнь далеко не всегда быстро расставляет все по своим местам, иногда для того чтобы убедиться в верности или ошибочности того или иного решения приходится ждать годами, теряя драгоценное время и, как следствие, пространство для маневра. Именно поэтому так важно опираться на факты, которые свидетельствуют, что не только отказ, но и потребительское отношение к ядерной энергетике приведет украинскую экономику к постепенному упадку, а общество – к дальнейшему обнищанию. Поэтому развитие возобновляемых источников электроэнергии является безусловно чрезвычайно важным и полезным для страны, но только вместе с мощной атомной генерацией он даст действительно ощутимый эффект как для окружающей среды, так и для экономики. Сейчас часто говорят о теории малых дел, якобы делая маленькой личный вклад в сохранение экологии мы делаем большое дело. С одной стороны это так и если вы соберетесь с соседями и приберетесь у себя во дворе - там действительно станет чище, но как бы ваша община не болела за возобновляемую энергетику и чистый воздух, повлиять на общемировые выбросы углекислого газа вы не в состоянии. Нужно иметь эффективный, а главное – глобальный инструмент влияния, и у Украины он есть уже сейчас: четыре атомные электростанции с пятнадцатью надежными энергоблоками.