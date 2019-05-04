Климпуш-Цинцадзе рассказала, что усилит позиции Украины в газовых переговорах с РФ

По словам вице-премьер-министра, критически важно принять решение до конца весенней сессии Верховной Рады.

Обновление Приложения 27 (по энергетике) к Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом даст Украине возможность эффективнее отстаивать свои интересы вместе с ЕС на переговорах с РФ по транзиту газа на 2020 год.

Как информирует пресс-служба Правительственного портала, об этом во время встречи с общественными организациями, которые работают в сфере евроинтеграции, сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, критически важно принять решение до конца весенней сессии Верховной Рады.

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В пресс-службе напомнили, что в декабре прошлого года во время 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом последний признал стремление Украины обеспечить полную интеграцию энергетического рынка Украины в энергетический рынок Европейского Союза после завершения соответствующих реформ. В своем совместном заявлении стороны отметили, что ожидают обновления Приложения XXVII Соглашения об ассоциации с целью отражения развития права ЕС.

Пунктом 7 проекта обновленного Приложения XXVII Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предполагается, что Украина воздерживается от введения в действие актов, поданных на проведение консультаций, до того, как Европейская Комиссия завершит оценивание совместимости законопроекта с соответствующими положениями acquis (права – ред.) ЕС и в случае, если Европейская Комиссия пришла к выводу, что законопроект является несовместимым с положениями acquis ЕС.

На практике это означает создание новых технических условий, прозрачных тарифов и стабильность при поставке энергии, что приведет к повышению качества предоставления энергетических услуг в целом.