В "Нафтогазе" заявили о невозможности снижения цены на газ для населения

Компания не сможет выполнить постановление Кабмина и удешевить газ для населения из-за законодательных разногласий.

Руководитель газового дивизиона компании НАК Нафтогаз Андрей Фаворов заявил, что цену на газ для населения снизить невозможно.

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Об этом сообщает Главред.

"Причиной он назвал возложенные на компанию постановлением №867 спецобязательства со стороны Кабинета министров, которыми устанавливается фиксированная цена", - говорится в сообщении.

"Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", - подчеркнул Фаворов.

Напомним, спецобязательства предусматривают, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 тысячи гривень за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что поднятия цен на газ для населения до уровня импортного партита записано в соглашении Украины с МВФ.