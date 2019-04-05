"Нафтогаз" может снизить цену на газ для населения - постановление Кабмина

Постановление принято в эту среду.

Кабинет министров Украины опубликовал свое постановление, принятое на заседании правительства в среду, согласно которому Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" может продавать газ населению и объектам теплокоммунэнерго по цене, которая ниже гранично установленной в 8,55 гривни за кубический метр.

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Постановление Кабмина обнародовано на правительственном портале.

В тексте указано, что НАК может продавать газ "по цене, которая определяется как средняя арифметическая цена газа, по которой "Нафтогаз Украины" предлагает газ промышленным потребителям на условиях предоплаты в предыдущем месяце до месяца поставки, но не выше, чем цена, установленная Кабмином".

Как сообщал УНИАН, 14 марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин. Он также сообщил, что "Нафтогаз", с целью создания конкурентных отношений на рынке газа для населения, предложил правительству отменить режим специальных обязательств, чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, который предложит наилучшую цену, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Кабинет министров в октябре прошлого года повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8 550 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.