Каждый год цена на землю будет расти на 7-10%, сообщил министр агрополитики.

В Кабинете министров озвучили стоимость земли. Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине сейчас стоит около 50 тыс. гривен, цена будет расти ежегодно на 7-10%.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр Роман Лещенко.

"Наши данные подтверждают, что стоимость – около 50 тыс. гривен за гектар. Что касается роста цены, по нашим оценкам, оно составит 7-10% ежегодно. Украинская земля является недооцененной, но есть рыночные факторы, которые влияют на рост цены, а именно: рекордный рост цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках", – сказал Лещенко.

При этом министр отметил, что Минагрополитики советует не спешить с продажей земли.

Читайте такжеЦена на сахар в Украине сегодня в два раза выше, чем в Европе-участник рынка"Не стоит спешить распоряжаться своей собственностью. Земля является лучшим банковским депозитом, который будет постоянно расти в цене и будет приносить дополнительный доход от арендной платы – только за прошлый год аренда выросла на 16% по Украине и продолжает расти", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

Покупать сельскохозяйственную землю смогут только физлица с украинским гражданством с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

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Автор: Анна Нагорная