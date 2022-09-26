Некоторые виды мяса прибавили в цене до 20 гривень.

В Украине существенно подорожала свинина.

Так, по данным Минфина средняя цена свиной грудинки повысилась с 144,89 грн/кг до 158,71 грн/кг, лопатка подорожала с 139,79 грн/кг до 155,34 грн/кг.

Ошеек прибавил в цене с 189,54 грн/кг до 213,35 грн/кг.

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Стоимость ребер повысилась с 144,90 грн/кг до 163,96 грн/кг, подчеревка с 141,92 грн/кг до 161,97 грн/кг, а шашлыка из 152,93 грн/кг до 162 ,69 грн/кг.

Отметим, что производство свинины в Украине ориентировано в основном на внутренний рынок, поэтому цены на этот вид мяса за месяц существенно выросли. Причина – влияние рыночных факторов и инфляции, как и другие продукты.

Напомним, по прогнозам экспертов, зимой на украинцев ждет очень серьезный период роста цен на продукты.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что из-за оккупации Юга Украины могут вырасти цены на импортные овощи и фрукты: томаты, огурцы и разновидности косточковых, которые завозили из Турции, Польши и Балканского полуострова.

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