Стоимость репчатого лука в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Сейчас репчатый лук поступает в продажу по оптовым ценам 24-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

"На данный момент на рынке наблюдается сокращение предложения лука. Большинство украинских производителей завершают реализацию лука ранних и средних сортов, тогда как более поздний лук массово начнет поступать в продажу в среднем через 2 недели. При этом спрос на лук удерживается на достаточно высоком уровне, что и позволяет фермерам пересматривать цену на продукцию в сторону повышения", - говорится в сообщении.

Как отметили аналитики, на сегодняшний день стоимость репчатого лука в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Столь существенную ценовую разницу эксперты проекта объясняют сокращением производственных площадей под данной культурой и резким снижением урожая лука.

По словам самих производителей, в текущем сезоне у них возникают не только проблемы с урожайностью, но также и с качеством репчатого лука.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, цены на овощи выросли почти на 102%.

Вас также могут заинтересовать новости: