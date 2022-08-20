Налаживание полноценного экспорта зерна приведет к выравниванию цен на рынке.

Основным фактором снижения цены на муку в июле 2022 года стал ограниченный экспорт всей сельскохозяйственной продукции из Украины, включая пшеницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Это привело к обвалу цен на пшеницу из-за избыточного предложения на внутреннем рынке, поскольку Украина выращивает в 3-4 раза больше пшеницы, чем потребляет", - сказала она.

По ее словам, в прошлом рекордном году Украина собрала 32 млн т пшеницы при внутренней потребности 7 млн т. значительную долю пшеницы, предназначенную для экспорта, удалось вывезти до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, однако не всю.

"Давление избыточного предложения, да еще и поступления урожая нового года и привело к снижению цены с минимальными показателями именно в июле. Одновременно с начала войны начали расти другие составляющие производства муки, как то энергоресурсы, топливо, а, соответственно, и логистические затраты. Поэтому эти противоположно направленные векторы позволили цене на муку снизиться лишь в июле", - добавила аналитик.

Как отметила Литвин, сейчас экспортные отгрузки постепенно восстанавливаются, и цена на пшеницу начала медленно подниматься, однако ее уровень остается пока достаточно низким. "Налаживание полноценного экспорта приведет к выравниванию цен на рынке", - сказала она.

"Стоит отметить, что в налаживании экспорта должны быть заинтересованы все, потому что в противном случае у аграриев не будет финансовой возможности продолжать свое производство. Это может привести к существенному уменьшению объемов производства и к стремительному росту цен уже в следующем году. Поэтому дальнейший сценарий будет полностью зависеть от того, насколько экспортные отгрузки могут вернуться к довоенному уровню", - констатировала аналитик УКАБ.

Ранее стало известно, что треть сахарных заводов Украины не будет работать в этом году. Десять заводов из 32 остановятся из-за войны и высоких цен на газ.

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